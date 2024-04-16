Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
МИД Японии заявил о намерении сохранить долю в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»
В МИД Японии заявили, что страна намерена сохранить свою долю участия в проектах по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Отмечается, что Япония считает эти проекты важными для своей энергетической безопасности, передает РИА «Новости».
В МИД страны при этом отметили, что Япония будет постепенно отказываться от импорта российского угля и нефти и переходить на альтернативные источники энергии.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Япония решила существенно расширить санкции против России, запретив поставки в нашу страну более 160 новых товаров.