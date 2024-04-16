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Цены на нефть выросли на геополитических рисках
Мировые цены на нефть пошли в рост на геополитических рисках
Мировые цены на нефть выросли во вторник: рынки опасаются дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 росла на 0,5%, достигая 90,55 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 85,86 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки явно обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку дальнейшая эскалация конфликта Ирана и Израиля может привести к перебоям в поставках, что способствует росту цен.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца.
«Возможность прямого ответа со стороны Израиля означает, что существующая напряженность будет сохраняться еще долго», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона.