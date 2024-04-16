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Япония обеспокоилась военным сотрудничеством России и Китая
Япония выразила обеспокоенность военным сотрудничеством России и Китая
В опубликованном ежегодном докладе по дипломатии японского МИД под названием «Синяя книга» говорится о необходимости следить за совместными действиями Москвы и Пекина вблизи Японии.
«В военной сфере наблюдается усиление сотрудничества России с Китаем, такое как совместный проход кораблей с июля по август и совместных полетов бомбардировщиков (июнь и декабрь)», – говорится в документе, передает ТАСС.
Отмечается, что с точки зрения безопасности Японии «вызывают обеспокоенность участившиеся совместные действия Китая и России вокруг Японии, и за этим необходимо пристально следить».
Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что подобные учения и патрулирования проводятся строго в соответствии с положениями международного права и не допускают нарушений воздушного пространства иностранных государств.
Китай, в свою очередь, требовал от Японии прекратить принимать «бесполезные меры, которые создают препятствия для совместного патрулирования китайских и российских вооруженных сил в регионе».
В Пекине также подчеркивали, что КНР и Россия во время таких полетов строго соблюдают нормы международного права.