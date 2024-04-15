Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Tекст: Денис Тельманов

«Мы опасно приблизились к ядерной катастрофе. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск инцидента», – приводит РИА «Новости» слова Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

Он напомнил, что один из ударов пришел по куполу 6-го энергоблока станции.

«Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», подчеркнул Гросси.



Гендиректор МАГАТЭ призвал принять все возможные меры для минимизации рисков. Он напомнил о пяти принципах безопасности ЗАЭС, разработанных агентством по атомной энергии, и призвал к их неукоснительному соблюдению.



В частности, принципы включают запрет на размещение военной техники и ведение огня на территории станции, обеспечение безопасности внешних линий электропередач и постоянный мониторинг ситуации.

Напомним, что в последние недели ЗАЭС неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Повреждения инфраструктуры станции пока не носят критического характера, однако риски возникновения аварии остаются высокими.

ЗАЭС, расположенная на левом берегу Днепра, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С октября 2022 года она находится под контролем России.

Ранее директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что в районе станции еженедельно фиксируется около 120 украинских дронов.

По его словам, информацию о дронах гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси передали еще в феврале, когда тот посещал станцию.



Ранее ВСУ атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. Позже стало известно о прилетах БПЛА в районе грузового порта и столовой. Затем сообщалось, что атакован центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.

