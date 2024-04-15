ЕР и Волонтеры Победы запустили регистрацию на историческую онлайн-игру «Наша Победа»

Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» запустили регистрацию на историческую онлайн-игру «Наша Победа»

В преддверии Дня Победы участники игры узнают новые факты о периоде с 1941 по 1945 годы, познакомятся с историями семей, чьи судьбы разделила Великая Отечественная война. Историческая онлайн-игра «Наша Победа» проводится в рамках реализации проекта «Международная историко-просветительская акция Диктант Победы».

«Уже не первый год совместно с партией «Единая Россия» мы проводим онлайн-игру «Наша Победа». Это возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной войны через призму семейных человеческих историй. В ходе игры вы узнаете подлинные рассказы о судьбах людей, о семьях, разлученных войной и вновь нашедших друг друга. Приглашаем каждого из вас присоединиться к игре», – подчеркнула председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Игра будет посвящена историям семей, столкнувшихся с жестокостью немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Участники игры узнают биографии смелых и сильных духом людей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу, истории людей, которых война разлучила на долгих четыре года, и тех, кто смог найти друг друга даже в пылу сражений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Интеллектуальная онлайн-игра «Наша Победа», которая пройдет накануне 9 Мая, позволяет взглянуть на героическую историю Великой Отечественной войны с другого, чисто человеческого ракурса. В ходе игры участники узнают биографии героев фронта и тыла, услышат о трагических историях разлученных и нашедших друг друга людей. Призываю всех принять участие в онлайн-игре, тем более для удобства будут проведены две трансляции с учетом разницы в часовых поясах», – отметил председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Историческая память» Единой России Александр Хинштейн.

В онлайн-игре «Наша Победа» можно принять участие в индивидуальном формате. Участники, используя собственные знания, логику и сообразительность, будут отвечать на вопросы ведущего. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран.

Принять участие в игре может любой житель России в возрасте от 14 лет, а также иностранные участники и соотечественники, проживающие за рубежом. Для удобства будет проведено две трансляции с учетом разницы в часовых поясах: Для Дальневосточного и Сибирского, Южного и Приволжского федеральных округов, а также новых регионов – в 10.00 мск; для Центрального и Северо-Кавказского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов – в 15.00 мск.

По итогам каждой из двух трансляций каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат. В рамках каждой игры также будет определено по 20 победителей из Российской Федерации и 10 победителей среди участников, проживающих за рубежом. Всем обладателям призового места будут отправлены призы от организаторов игры.