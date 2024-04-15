Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.6 комментариев
Путин обсудил развитие Волгоградской области с главой региона Бочаровым
Президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, который доложил главе государства об актуальных вопросах социально-экономического положения в регионе.
Бочаров отметил, что в Волгоградской области социальные обязательства выполняются в полном объеме. Особое внимание и поддержку оказывают семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста, бойцам СВО и их семьям, говорится на сайте Кремля.
Губернатор добавил, что в экономике также устойчивая ситуация. «У вас очень много инвестпроектов, смотрю, причем они разные, из разных отраслей производства. Это, конечно, создает уверенность в развитии экономики региона на среднесрочную и даже на более отдаленную перспективу, потому что это рабочие места и развитие экономики в самом широком смысле этого слова, повышение различных компетенций и так далее», – сказал в ответ Путин.
Ранее в понедельник Путин провел встречу с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.