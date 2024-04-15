Режиссер Родион Доброхотов попал в больницу с ножевыми ранениями

Tекст: Елизавета Шишкова

«Инцидент произошел накануне в доме в Сигнальном проезде. Родион Доброхотов вышел из своей квартиры покурить, а спустя время вернулся весь в крови», – сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Прибывшие на место врачи диагностировали у него колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Сам Доброхотов утверждает, что случайно порезался. По факту инцидента проводится проверка.

Доброхотов окончил ВГИК в 2019 году, он является режиссером короткометражки «Космонавт Петров», к которой он также написал сценарий.

