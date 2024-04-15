Власти одобрили обмен данными о психбольных между МВД и медиками

В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой

Tекст: Дарья Григоренко

Белик отметил, что никакой войны не будет, поскольку все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Он назвал это «простым договорняком», потому что «высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран» и нужно отвечать, передает РИА «Новости».

По его словам, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, но нигде нет ни фото, ни видео подтверждений. «Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий «мщения»», – добавил Белик.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».