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Массовая драка рабочих произошла на стройке в Москве
В Москве на стройке произошла массовая драка рабочих из-за арматуры, задержаны 30 человек
На строительной площадке в московском районе Вешняки произошла массовая драка между двумя бригадами рабочих, причиной конфликта стало неравное распределение арматуры, сообщили в правоохранительных органах.
В результате драки были задержаны 30 человек: 14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт начался из-за того, что одной из бригад рабочих не хватило арматуры для выполнения задания, передает ТАСС.
В ход драки пошли кулаки, а также различные предметы, которые находились на стройплощадке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участников потасовки проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.
Ранее в марте СК возбудил дело после массовой драки на стройке в Москве.