Массовая драка рабочих произошла на стройке в Москве

В Москве на стройке произошла массовая драка рабочих из-за арматуры, задержаны 30 человек

Tекст: Вера Басилая

В результате драки были задержаны 30 человек: 14 граждан Узбекистана и 16 граждан Таджикистана. По словам источника в правоохранительных органах, конфликт начался из-за того, что одной из бригад рабочих не хватило арматуры для выполнения задания, передает ТАСС.

В ход драки пошли кулаки, а также различные предметы, которые находились на стройплощадке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участников потасовки проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Ранее в марте СК возбудил дело после массовой драки на стройке в Москве.