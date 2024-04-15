Совместные с Россией военные учения начались в Таджикистане

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению военного ведомства, на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана состоялась церемония открытия учения, которые пройдут с 15 по 18 апреля, передает РИА «Новости».

На учениях военнослужащие двух стран отработают уничтожение террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению задач в горах, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы.

Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й российской военной базы ЦВО, экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1, специалисты РХБЗ, беспилотных летательных аппаратов и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в апреле 2023 года учения вооруженных сил России и Таджикистана стартовали у границы с Афганистаном.