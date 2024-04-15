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Совместные с Россией военные учения начались в Таджикистане
В Таджикистане начались двусторонние учения вооруженных сил России и Таджикистана, в ходе которых, в частности, отработают антитеррористические действия, сообщили в Минобороны России.
По сообщению военного ведомства, на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана состоялась церемония открытия учения, которые пройдут с 15 по 18 апреля, передает РИА «Новости».
На учениях военнослужащие двух стран отработают уничтожение террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению задач в горах, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы.
Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й российской военной базы ЦВО, экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1, специалисты РХБЗ, беспилотных летательных аппаратов и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.
Напомним, в апреле 2023 года учения вооруженных сил России и Таджикистана стартовали у границы с Афганистаном.