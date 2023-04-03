|
|
Учения вооруженных сил России и Таджикистана стартовали у границы с Афганистаном
Совместные учения вооруженных сил России и Таджикистана стартовали у границы с Афганистаном
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Воинские контингенты России и Таджикистана приступили к совместным учениям на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Отработка практических действий продлится до 7 апреля, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
По сообщению ЦВО, в ходе этапов практических действий воинские контингенты России и Таджикистана отработают подготовку и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований (НВФ) в условиях горной местности, вторгшихся на территорию союзного государства, а также управление подразделениями совместных сил при блокировании и уничтожении НВФ, передает ТАСС.
Ранее российские военные решили применить боевой опыт Сирии на учениях ОДКБ в Таджикистане.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Глумившегося над певчей Лавры в Киеве увезли в больницу
УПЦ сообщила о госпитализации без признаков жизни одного из глумившихся над певчей Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой
Одного из противников канонической Украинской православной церкви, глумившегося над певчей хора Киево-Печерской лавры Екатериной Ершовой, сразу после «танцев» госпитализировали, признаков жизни он не подавал, сообщила Украинская православная церковь со ссылкой на очевидцев.
«Пусть Всемилостивый Господь пошлет этому человеку прощение и исцеление», – говорится в сообщении УПЦ в Telegram.
Напомним, в интернете было опубликовано видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви возле Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что это поэтесса и бард Екатерина Ершова.
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Новиков поглумился над гибелью Татарского при взрыве в Петербурге
|
|
Бывший игрок «Что? Где? Когда?», юрист Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) опубликовал насмешливый комментарий по поводу взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
В публикации на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Новиков вспомнил о том, как была убита Дарья Дугина в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. «Одним не нравилось, что взорвали дочку Дугина, потому что «причем тут дети», другие теперь недовольны, что Татарского взорвали в кафе, «потому что могли пострадать посторонние люди», – пишет бывший игрок ЧГК.
«Вам вообще возможно угодить? Или что теперь, никого уже не взрывать?» – задается циничными вопросами Новиков. Его слова приводит канал «360».
Новиков (родился 11 февраля 1982 года) был игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» с 2002 по 2016 год, обладатель Бриллиантовой совы (2014) и двух Хрустальных сов (2004, 2014). В 2019 году стал адвокатом бывшего президента Украины Петра Порошенко. С 2021 года живет и работает в Киеве, вступил в ряды «территориальной обороны Киева». В ноябре 2022 года внесен в России в список иностранных агентов, объявлен в уголовный розыск.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате произошедшего пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена»
Эрдоган объявил свои двери закрытыми для посла США в Анкаре Флейка
|
|
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре Джеффри Флейка, который провел встречу с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу.
Советник кандидата по внешней политике Унал Чевикез сообщил, что встреча состоялась по инициативе Флейка. Эрдоган, обращаясь к послу, заявил: «Как тебе не стыдно, думай головой».
По словам Эрдогана, «собеседником» посла в Турции должен быть президент страны.
«С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» – сказал Эрдоган, подчеркнув, что его «двери закрыты» для Флейка, тот «больше не сможет войти». «Почему? Пусть знает свое место», – заявил Эрдоган.
Он добавил: «Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти в эту дверь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.
Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
Газета Hurriyet сообщила, что исход всеобщих выборов в стране на фоне конфликта в оппозиции предрешен, Эрдоган будет переизбран с большим числом голосов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский
|
|
В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.
Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.
По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.
Владлен Татарский – это псевдоним Максима Фомина. Татарский получил широкую известность с начала СВО. Он ежедневно записывал видеоролики под названием «Вечерний Владлен» с аналитическим разбором хода спецоперации и давал советы мобилизованным. Кроме этого, сделал репортаж из Кремля, где присутствовал в ходе выступления президента России Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова
СК: Подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Дарья Трепова задержана
Сотрудники Следственного комитета совместно с оперативными службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СМИ ранее сообщали, что Татарский лично знал Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Трепова призналась в доставке статуэтки со взрывным устройством на встречу с Татарским
Задержанная по подозрению в причастности к убийству Владлена Татарского Дарья Трепова призналась, что принесла на встречу с военкором статуэтку, которая взорвалась.
Об этом девушка рассказала на видео, опубликованном пресс-центром МВД России.
«Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась», – приводит ее слова ТАСС.
На вопрос о том, за что она задержана, Трепова сказала, что за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».
Напомним, по данным НАК, теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (иноагент, экстремистская организация) Алексея Навального, активной сторонницей которого являлась Трепова, задержанная ранее в понедельник. В результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: Украинские войска скопили группировку для наступления в Запорожской области
|
|
Вооруженные силы Украины скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ располагают достаточным количеством боевиков и вооружений, чтобы «попереть» на запорожском участке фронта. «Мы ждем их в любой момент», – сказал он.
По словам Рогова, российская разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад, подчеркнул он, подталкивает украинского президента Владимира Зеленского к наступлению, требуя продемонстрировать эффективность западной военной помощи.
Причем, как отметил Рогов, Запад хочет получить быстрые результаты, ему нужны боевые действия с большим числом жертв.
Также Рогов рассказал, что в украинских СМИ появилась серия заказных статей о Запорожской области, в которых идет подготовка общественного мнения к возможному наступлению. «С точки зрения пиара это подсветка Запорожского направления, чтобы там реализовать какую-то мерзость», – сказал он, отметив, что Киев проводит информационно-психологическую операцию, чтобы снизить моральный дух российских военнослужащих.
«Но наших ребят не испугать. Врагу будет дан жесткий отпор», – заверил Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении.
Ветеран «Альфы» указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной
|
|
Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров. Ранее в Петербурге был убит военкор Владлен Татарский.
«В России живут несколько миллионов украинцев, и я сомневаюсь, что все они желают нам добра. Судя по убийствам Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, действовала одна и та же группа. Причем, весьма разветвленная», – Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Вообще, у Украины два фронта. Первый – военный, непосредственный, на котором мы противостоим им в ходе спецоперации. И второй – условно гражданский. Этот второй фронт расположен на нашей территории. И, честно говоря, на втором у них пока вполне получается воевать с нами», – отметил он.
«Впрочем, не исключено, что убийство Татарского подготовил какой-то одиночка, самостоятельно изготовивший самодельное взрывное устройство. Но в любом случае, инциденты с Дугиной и Владленом – это, помимо всего прочего, удар по нашему имиджу. Так что, нужно создавать антидиверсионное подразделение, аналог СМЕРШа, для предотвращения таких случаев», – добавил собеседник.
Ранее Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное по факту взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
Как сообщал источник РИА «Новости», взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка – подарок Татарскому. По данным МВД РФ, еще 16 человек пострадали.
29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
Bild: Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с неожиданным визитом
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник утром прибыл в Киев с «неожиданным» визитом, сообщают немецкие СМИ.
По данным таблоида Bild, по прибытии на Украину «с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса» Хабек заявил, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем стала «экономически сильным партнером».
Сообщается, что в ходе визита на Украину он намерен обсудить восстановление страны, а также сотрудничество в энергетической сфере, передает РИА «Новости».
Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция.
Ранее Хабек выступил против поставок Киеву истребителей.
В конце прошлого года он заверял, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для «победы над Россией на поле боя».
Стало известно о личном знакомстве Татарского с предполагаемой убийцей
SHOT: Погибший военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову
|
|
Военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, лично знал Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в причастности к организации его убийства, пишут СМИ.
Под именем Настя девушка неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что именно по этой причине ей разрешили занести в помещение статуэтку, которую организаторы по соображениям безопасности просили оставить при входе.
По информации издания, Татарский предлагал девушке место рядом с ним, однако гостья выбрала самое дальнее место.
Также сообщается, что при взрыве военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.
Напомним, взрыв прогремел в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Трепову, подозреваемую в причастности к произошедшему, объявили в розыск. При взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Появилась информация о задержании подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
Источник: По подозрению в убийстве Владлена Татарского задержана жительница Петербурга
|
|
По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга.
«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имя подозреваемой – Дарья Трепова.
Как сообщает источник 78.ru, сотрудники полиции выехали на место ее проживания. Издание указывает, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали не менее 25 человек, состояние шести из них оценивается как тяжелое.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
Блинкен позвонил Лаврову обсудить арест журналиста Гершковича
|
|
Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича, сообщили в российском ведомстве.
На сайте МИД России отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», – сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Лавров подчеркнул, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.
В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Лефортовский суд по ходатайству ФСБ арестовал Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В Британии представили, что Россия сделает с захваченными танками Challenger
Подполковник Кроуфорд: Демонстрация захваченного танка Challenger в Москве ударит по репутации Британии
|
|
Захват российскими военнослужащими поставленных вооруженным силам Украины британских танков Challenger 2 навредит репутации Великобритании, считает подполковник Стюарт Кроуфорд.
Кроуфорд в статье для Express призвал представить эффект «трофейного, неповрежденного Challenger 2, выставленного напоказ на Красной площади в Москве», передает радио Sputnik.
Подполковник британских вооруженных сил считает, что Россия будет стремиться захватить или уничтожить такие танки.
Он признает, что Challenger 2 не являются новой, передовой техникой. Эти танки, по его словам, представляют собой грозную машину, но с 1998 года, когда он поступил на вооружение, ему не хватало крупных обновлений, и его, вероятно, можно считать приближающимся к устареванию, пишет Кроуфорд.
Ранее китайские СМИ писали, что британские танки Challenger 2, которые должны поступить на Украину в ближайшее время, оснащены таким образом, что в большинстве случаев они совершенно бесполезны.