Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
В ЕК разъяснили уход в отпуск ответственного за российские активы еврокомиссара
ЕК: Еврокомиссар Рейндерс, ответственный за замороженные активы России, ушел в неоплачиваемый отпуск
Еврокомиссар Дидье Рейндерс, ответственный за работу по конфискации замороженных активов России, ушел в неоплачиваемый отпуск из-за участия в выборах генсека Совета Европы, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста.
Подеста объяснила, что функции Рейндерса на время его отпуска будет временно выполнять замглавы ЕК по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, передает ТАСС.
Члены Еврокомиссии являются действующими политиками европейских государств, участие в выборах разного уровня и уход в отпуск является обычной практикой. Если Рейндерс станет главой Совета Европы, то от Бельгии будет направлен новый кандидат.
Ранее сообщалось, что Рейндерс временно покинул Еврокомиссию.