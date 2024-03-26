Ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК

Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.4 комментария
Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.75 комментариев
Жена журналиста в своем Telegram-канале заявила, что один из погибших мужчин, которому на видеозаписи террористов наносят удары ножом в горло, «очень любил Россию и очень не любил Невзорова». При этом она назвала погибшего «особью», а слово «Россия» написала с маленькой буквы.
В подтверждение своих слов она опубликовала скриншот якобы со страницы убитого. В одном из постов на этой странице автор выступал с критикой действий иноагентов по отношению к России и предложил привлекать к уголовной ответственности Александра Невзорова и Максима Каца (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).
При этом Невзорова использовала пост из соцсетей, в котором русофобски настроенный автор указывал, что выложил скриншот со страницы «первого попавшегося» человека из списка погибших в «Крокусе», а не конкретного мужчины.
До этого покинувший страну актер Дмитрий Назаров записал издевательское стихотворение в связи с терактом в «Крокусе».
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала. По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека. Большинство пострадавших поступали в больницы Москвы и Подмосковья с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты многие органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Часть пострадавших была с ножевыми ранениями.
Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС
Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.
По версии следствия, они совершили незаконные действия, направленные на досрочное прекращение лицензии вододобывающей компании в Минеральных Водах, передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Целью группы был, по данным спецслужбы, рейдерский захват производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.
Как свидетельствует видео ФСБ, задержание чиновников происходило непосредственно в самом ведомстве на их рабочих местах.
Группа оперативников зашла в кабинет одного из подозреваемых, расположенный в одной из башен «Москва-Сити». «Доброе утро, Игорь Витальевич», – обратились к нему оперативники. «Доброе утро», – ответил он. Для чиновника, судя по всему, это стало неожиданностью. Сотрудники ФСБ показали документы следствия.
Фамилии задержанных не уточняются.
ВСУ в Часовом Яре понесли большие потери и испытывают проблемы с обороной
По его словам, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери, что негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра, передает РИА «Новости».
Марочко также отметил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.
Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.
Бастрыкин рассказал о том, какие задачи выполняли пособники напавших на «Крокус» террористов
Бастрыкин, слова которого приводятся на сайте Кремля, сообщил, что три человека «оказывали помощь при подготовке теракта». Они «предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства».
Кроме того, он сообщил, что все исполнители теракта «на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие».
Напомним, в воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В понедельник были арестованы еще трое фигурантов: Диловар, Исраил и Аминчон Исломовы. Сообщалось, что в преступную группу их вовлек Фаридуни. Диловар Исломов признался, что был предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».
Также известно, что Диловар Исломов в 2021 году был оштрафован судом в Твери на 1 тыс. рублей за хищение шоколадок «Милка» и «Риттер спорт» в магазине «Пятерочка», передает РИА «Новости».
Путин: Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России. Нас интересует, кто заказчик
«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик», – подчеркнул глава государства.
Президент особо отметил, что, несмотря на всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности.
Ранее Путин поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта в «Крокусе».
«Я невиновен», – заявил Исломов в ходе заседания, где избиралась мера пресечения, передает ТАСС.
Ранее в понедельник суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще троих фигурантов дела – Диловара, Исраила и Аминчона Исломовых.
В воскресенье суд арестовал четверых обвиняемых – Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, которые считаются непосредственными исполнителями массового убийства людей.
Как говорится в сообщении, сотрудниками УФСБ по Ростовской области выявлен и задержан гражданин России (до 2023 года являлся гражданином Украины), причастный к деятельности террористического батальона «Айдар», где он занимал должность наводчика БМП и принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения Горловки, передает ТАСС.
Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем».
Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинский батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова.
Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС
Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».
Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».
«Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.
По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.
«Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.
Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.
«Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.
По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».
«Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.
Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.
Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотниками, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Целью ударов были центры принятия решения, объекты СБУ, предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацбатов и иностранных боевиков.
Все объекты поражены, цели удара достигнуты, заключили в ведомстве.
Пока рано говорить, будет ли восстановлен «Крокус Сити Холл», бизнесмен Араз Агаларов будет решать этот вопрос с опорой на «общее мнение страны», передает РБК слова Эмина Агаларова.
«Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — сказал Агаларов.
Также он добавил, что на территории концертного зала обязательно появится мемориал. «Какой-то мемориал обязательно будет», – сказал Агаларов.
Он добавил, что сейчас приоритетом является помощь пострадавшим. «Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева», – отметил Агаларов.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в «Крокусе» достиг 10 млрд рублей.
News.ru: У Кологривого отобрали роль Жириновского «из-за поведения»
«Съемки фильма планировались на этот год, но из-за поведения Кологривого, который «зазвездился» после обрушившейся на него славы, процесс был приостановлен», – сообщил порталу Regions бизнесмен и владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев, в которой должны были проходить съемки, пишет News.ru.
Ковалев подчеркнул, что роль Жириновского очень сложная. По его мнению, политика должен играть профессионал, обладающий не только схожими чертами лица, но и манерами.
Ранее суд арестовал актера на семь суток из-за дебоша в баре Новосибирска.
Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину
Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.
Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.
Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.
Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.