  • Новость часаВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 240 военных и два БТР
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    «Немецкий агент» в руководстве Польши дает шанс России
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    Российские силы существенно продвинулись у запорожской Новопокровки
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав
    В норвежский танкер в Красном море попала ракета
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 14:59

    ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов

    Bloomberg: ЕК оценила налоговую прибыль от замороженных активов России в более 16 млрд долларов за четыре года

    Tекст: Александра Юдина

    По оценке Еврокомиссии, налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК.

    Так, согласно документу, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, в частности, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных российских активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

    Агентство отмечает, что, по оценке ЕС, налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро (более 16 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

    Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК направит предложения странам ЕС по налогообложению доходов от замороженных суверенных российских активов.

    До этого Еврокомиссия подтвердила, что 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России.

    9 декабря 2023, 17:29
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    Медведев обвинил Шольца во вранье о поставках газа из России
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц солгал, когда заявил, что поставки российского газа в страны Европы прекращены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Ранее Шольц заявлял, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и, как следствие, несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

    Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что в Европу не поступает газ из России, заявил Медведев в соцсети X, передает РИА «Новости».

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти к России», а теперь «изворачивается и врет».

    Ранее Шольц заявил, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу.

    Коментарии (35)
    10 декабря 2023, 02:14
    Названа самая несчастная страна Евросоюза

    Евростат: Болгария оказалась самой несчастной страной Евросоюза

    Названа самая несчастная страна Евросоюза
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале, говорится в исследовании, проведенном по заказу европейского статистического агентства Евростат, сообщила болгарская радиостанция BNR.bg.

    Чуть меньше, чем болгары несчастны жители Германии, которые оценили свое удовлетворение жизнью на 6,5 балла, причиной тревожности немцев была названа подавленность и апатия, которую  испытывает 20% населения ФРГ, передает канал «360».

    В тройку самых счастливых стран ЕС вошли Австрия, Румыния и Польша.При этом австрийцы уже не первый раз оценивают свое счастье на высоком уровне,  их оценка составила восемь баллов.

    Ранее  Общество немецкого языка (GfdS) сообщило, что понятие «Кризисное состояние» (Krisenmodus, можно также передать как «кризисный режим») выбрано в Германии «Словом 2023 года».

    Коментарии (28)
    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

    Коментарии (23)
    10 декабря 2023, 13:25
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы

    Политолог Рар: Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие политики пытаются переложить ответственность за свои ошибки на вымышленный образ вражеской Москвы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу.

    «Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. Это приведет к большой турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает он.

    «Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне. Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает собеседник.

    «Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение», – акцентирует эксперт.

    «Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ как в прошлые времена сможет поставлять им энергоресурсы», – уточняет политолог.

    «Сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам. К сожалению, прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

    «Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

    «Это имеет последствия для ценообразования», – заметил канцлер, уточнив, что стоимость энергоресурсов «выросла повсюду». На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что Москва не дает Европе газ.

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» и лжет. Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью  радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    Он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя. По его словам, нынешнее руководство должно находиться в оппозиции. У него нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие именно проблемы накопились во внутренней политике ФРГ.

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    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (13)
    11 декабря 2023, 14:19
    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

    Кулеба: Киев готов «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для выполнения выдвинутых ЕС условий вступления Украины в Евросоюз, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    «Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно», – заявил Кулеба перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

    По словам украинского министра, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство, он призвал Евросоюз «играть честно».

    «Если нам говорят сделать что-то и мы делаем, это должно быть отмечено как результат», – считает Кулеба. 

    Ранее власти Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку считают, что Украина к ним не готова и должна пройти «очень длинный путь».

    Коментарии (37)
    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2023, 12:54
    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена

    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Евросоюза должны ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам – членам Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, прибывший на встречу глав МИД ЕС.

    Он отметил, что такие ограничения могли были дополнить 12-й пакет санкций против России, который пока не принят.

    «Мы хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, это важно по соображениям безопасности», – приводит слова Липавского ТАСС.

    Чешский министр также отметил, что Чехия выступает за принятие в ЕС Украины и предпринимает усилия в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России.

    Коментарии (15)
    11 декабря 2023, 09:15
    Пользователи соцсети высмеяли заявление Зеленского о разговоре с фон дер Ляйен

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о результатах телефонного разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

    Зеленский написал, что Киев «рассчитывает на положительное решение» по поводу новой программы поддержки Ukraine Facility, а также о начале переговоров о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

    Один из читателей под ником Dr.hc. Datenpapst спросил Зеленского, рассказал ли он фон дер Ляйен «о своем шоппинге в США, где потратил миллионы». Читатель Gabe призвал больше не выделять средства Киеву и «ее продажному президенту». Rustam SW заявил, что нужно «гнать попрошайку с порога».

    Ранее предприниматель Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (0)
    9 декабря 2023, 17:38
    Страны ЕС начали переживать, что Украина не получит в ближайшее время активы России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Европейского союза переживают, что Украина в ближайшее время не сможет получить конфискованные российские активы, пишет агентство Reuters со ссылкой на МИД Германии.

    Отмечается, что между членами ЕС существуют серьезные разногласия по поводу судьбы российских активов, передает РИА «Новости».

    Также нельзя перевести доходы от активов напрямую в европейский бюджет, а Венгрия вовсе может наложить вето на эту инициативу.

    Поэтому Киев может не рассчитывать на эти средства в ближайшее время.

    Ранее страны G7 заявили, что изучат все доступные способы помочь Украине «получить компенсацию» от России.

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    11 декабря 2023, 18:07
    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине

    Политолог Рар: На Западе формируется блок прагматиков, которые видят невыгодность помощи Украине

    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине
    @ JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В западных странах постепенно растет число политиков, недовольных ходом украинского кризиса. В частности, американские республиканцы и представители Венгрии хотят вдохнуть прагматизм в обсуждение происходящего конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США.

    «Венгерские политики и американские конгрессмены-республиканцы за закрытыми дверями обсудят свое видение причин, по которым Россия и Украина до сих пор не сели за стол переговоров. Судя по настроениям в ведущих западных СМИ в части контрнаступления, консервативные и правые круги Штатов и ЕС начинают мыслить прагматично», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вашингтон сталкивается с огромным количеством техники, безвозвратно утраченной в зоне боевых действий, а также видит опустошенные военные склады других членов НАТО. Все это говорит лишь о том, что в будущем конфликт потребует еще большего капиталовложения. Между тем экономика западных стран буксует», – уточняет он.

    «Виктор Орбан будет настаивать на том, что дальнейшего ослабления ЕС и США нельзя допустить. Вероятно, с этим согласятся многие представители Республиканской партии. Кроме того, на стороне Будапешта выступит и Братислава. Словакия также недовольна ситуацией, сложившейся вокруг Украины», – акцентирует политолог.

    «В целом в Восточной Европе постепенно приходит осознание собственной зависимости от российских ресурсов. Только Прибалтика отказывается это понимать, поскольку четко придерживается русофобских позиций. Всеобщая ставка на Германию, как на страну, способную возместить убытки от разрыва с Москвой, не сыграла», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США. Об этом сообщает издание The Guardian. Отмечается, что мероприятие должно состояться в рамках консервативного форума центра Heritage Foundation, на который прибудут представители Венгерского института международных отношений и дипломатические представители страны в Вашингтоне.

    Ожидается, что в первый день здесь будет обсуждаться не только тема Украины, но и «трансатлантических культурных войн». После этого состоятся закрытые переговоры между американцами и венграми. При этом Орбан поддерживает уверенность в том, что законопроект «о помощи Украине» не пройдет в Конгрессе.

    В связи с этим премьер-министр также «пытается заблокировать помощь со стороны ЕС». Кроме того, в настоящий момент Будапешт предпринимает серьезные усилия по восстановлению отношений с республиканцами. Тем не менее, по мнению экспертов, Венгрия не сумеет оказать на США серьезное влияние в вопросе поддержки ВСУ.

    Планы Орбана всерьез беспокоят Владимира Зеленского. Накануне два лидера встретились в Аргентине на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея. Их короткий разговор попал в трансляцию мероприятия. Диалог велся достаточно эмоционально, однако точно расслышать их слова на записи не представляется возможным.

    Как отмечает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, инициатором беседы выступил именно Орбан. Однако не только Венгрия пытается вести политику, расходящуюся с проукраинским консенсусом ЕС. Так, власти Словакии выступили против переговоров о вступлении страны в союз. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри.

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    11 декабря 2023, 19:38
    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны

    Политолог Борис Межуев: Развитие северного флота положительно влияет на безопасность страны и возможности экономики

    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны
    @ Кирилл Иодас/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атомный подводный флот служит надежной защитой России от угроз, исходящих со стороны НАТО, а развитие судостроения и флота стало принципиальным делом для руководства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    «Атомный подводный флот – это не просто часть ВМФ России, но и важный элемент системы безопасности страны, который оберегает нашу Родину от многих опасностей. Ценность данных средств существенно повышается в условиях международной нестабильности. К сожалению, действия НАТО становятся все более вызывающими», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Особую значимость для нас всегда представлял Арктический регион. После начала СВО к НАТО присоединилась Финляндия, что существенно обострило ситуацию в этом критически важном районе. России приходится отвечать на непрерывный рост напряженности», – отмечает он.

    «В связи с этим особенно приятно видеть то, что наше руководство не забывает про развитие флота. Не стоит относиться к этому вопросу однобоко. Помимо военной сферы, данная деятельность также способна благотворно повлиять и на торговлю. Вернемся к Арктике – ледники постепенно тают, что делает «Северный морской путь» перспективной экономической артерией в будущем», – подчеркивает эксперт.

    «Однако для максимальной реализации этого проекта нам необходимо работать и над производством кораблей надводного флота. В частности, речь идет об атомных ледоколах – сложнейших по своему устройству судов, существование которых наглядно показывает степень развитости промышленности в государстве», – уточняет собеседник.

    «Поддержка данной отрасли стала принципиальным делом для нашего руководства. Видно, что Владимир Путин полностью осознает важность этой сферы. Напомню, с визита в Северодвинск фактически началась его предвыборная кампания, что говорит о реальных приоритетах главы нашего государства крайне красноречиво», – резюмирует Межуев.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в Архангельской области, городе Северодвинске. «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Заложена 27 июля 2014 года. «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Инициатива присвоения такого названия принадлежала президенту.

    Это первая региональная поездка главы государства после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – отметил Путин в ходе церемонии.

    Он также подчеркнул, что «грозные» ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Оба судна будут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя «дальневосточные рубежи Отечества». Путин также рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками. «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – заявил он. – «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

    После церемонии глава государства также посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Данное судно оснащено гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президента сопровождал главком ВМФ Николай Евменов.


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