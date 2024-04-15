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Власти Тюмени допустили принудительную эвакуацию из-за паводка
Власти Тюмени допустили принудительную эвакуацию людей из-за паводка
Власти Тюменской области могут принудительно эвакуировать население из-за паводка, если люди будут отказываться от добровольного переселения, заявил глава региона Александр Моор в эфире канала «Россия 24».
Он напомнил, что за нарушение принудительной эвакуации предусмотрен административный штраф, передает ТАСС.
«Рассматриваем вопрос введения принудительной эвакуации, это означает, что все риски люди принимают на себя», – подчеркнул Моор.
Он отметил, что власти принимают все меры, чтобы эвакуировать даже самых упертых людей.
По словам губернатора, «большая вода» может достичь территории Тюменской области через два-три дня.
Ранее жителей двух деревень в Тюменской области – Бутырки и Лайкова Ишимского района – решили эвакуировать из-за паводков.