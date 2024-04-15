Опасность атаки дронами объявлена в Воронежской области

Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

Tекст: Ольга Иванова

Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».