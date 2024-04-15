Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Опасность атаки дронами объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотниками, сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Опасность атаки беспилотных воздушных судов», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Жителей просят соблюдать спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон.
Ранее система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.