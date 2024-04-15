Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Песков: Паводков под Курганом и Тюменью ждут в середине недели
Специалисты МЧС ожидают прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, необходимо ждать заключения специалистов МЧС, они сообщают, что в середине этой недели вода придет в Курганскую и Тюменскаую область, передает ТАСС.
Он добавил, что в Оренбургской области половодье медленно пошло на спад, есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена. Песков заверил, что «принимаются все возможные меры – с акцентом, конечно же, на работу с людьми».
Ранее Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.