Песков: Паводков под Курганом и Тюменью ждут в середине недели

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Пескова, необходимо ждать заключения специалистов МЧС, они сообщают, что в середине этой недели вода придет в Курганскую и Тюменскаую область, передает ТАСС.

Он добавил, что в Оренбургской области половодье медленно пошло на спад, есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена. Песков заверил, что «принимаются все возможные меры – с акцентом, конечно же, на работу с людьми».

Ранее Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.