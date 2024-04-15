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    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

    7 комментариев
    15 апреля 2024, 11:05 • Новости дня

    Число жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 16 человек

    Tекст: Александра Юдина

    По завершении аварийно-спасательных работ число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ в Токмаке Запорожской области составило 16 человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Токмаке завершены аварийно-спасательные работы, число погибших составило 16 человек, среди них три ребенка.

    Балицкий добавил, что всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек.

    Ранее сообщалось об 11 жертвах обстрела ВСУ в Токмаке. ВСУ, по предварительной информации, произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.

    15 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию «Мрия» в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.

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    14 апреля 2024, 15:52 • Новости дня
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и немецкий концерн Rheinmetall запустили совместное производство вооружения и военной техники, заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

    По его словам, совместное предприятие с Rheinmetall уже зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира, передает РИА «Новости».

    Сметанин заявил, что на территории Украины будет производиться «обширная номенклатура вооружения и военной техники». При этом комплектующие будут поставляться из-за рубежа.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    14 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

    Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».

    Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.

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    14 апреля 2024, 13:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

    МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих

    В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

    Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

    В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США

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    14 апреля 2024, 23:27 • Новости дня
    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ

    Кулеба заявил о готовности Киева обсудить отказ от атак на российские НПЗ в случае передачи Украине ЗРК Patriot

    Киев захотел получить ЗРК Patriot за отказ от атак на российские НПЗ
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что следует «мыслить своими интересами». По его словам, если партнеры Украины готовы предоставить ей «семь батарей Patriot» и при этом у них есть «просьба не делать этого и этого», то имеется «предмет для разговора». Без ЗРК Patriot или «пакета помощи» каждый «выживает как может», сказал он.

    Министр сказал, что Украина согласна получить комплексы Patriot на любых условиях: «Хотите в аренду, дайте в аренду. Хотите, чтобы они прикрывали вашу границу, давайте они будут прикрывать вашу границу, но только дайте», –передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Кулеба не в первый раз требует от западных стран передачи Украине новых комплексов Patriot. Как указывают СМИ, если раньше его риторика по данному вопросу оставалась взвешенной и спокойной, то теперь он стал более грубым.

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    15 апреля 2024, 08:38 • Новости дня
    Российский снайпер поразил украинского военного на дистанции 3 км

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер в ходе спецоперации на Украине ликвидировал украинского военнослужащего на дистанции три километра.

    По его словам, обычно снайперы работают на дальности от 800 метров до 3 км, он взял максимальную дистанцию три километра и поразил украинского военного, передает ТАСС.

    Двумя днями ранее российские снайперы сбили американский беспилотник Puma и уничтожили почти 25 украинских солдат и наемников, пытавшихся его эвакуировать.

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    14 апреля 2024, 16:21 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Отмечается, что с 14.59 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Харькове наблюдается паника среди мирного населения, которое покидает город.

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    14 апреля 2024, 23:56 • Новости дня
    Китай не ответил на приглашение обсудить «формулу мира» Зеленского в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Китай приглашен на саммит в Швейцарии для обсуждения «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, Пекин пока не ответил на приглашение, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба пояснил, что идет завершающий этап «определения финального круга участников». По его словам, переговоры ведутся «не только с Китаем, а и с другими странами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с руководителем МИД Китая Ван И заявил, что Москва и Пекин не поддерживают переговоры, которые не учитывают законные озабоченности России.

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    15 апреля 2024, 00:48 • Новости дня
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    Российские войска улучшили позиции в Работино и у Вербового
    @ Евгений Пономарев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Работино и у Вербового российские войска отразили по две атаки вооруженных сил Украины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Рогов рассказал, что в Работино российские силы «улучшили позиции по переднему краю», был разрушен опорный пункт ВСУ. У Вербового российские военные «не только улучшили позиции, но и взяли один опорник». Также он сообщил об успехах в районе Малой Токмачки.

    Кроме того, российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области Украины, которые ВСУ использовали для обстрелов Энергодара, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России сообщало, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

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    15 апреля 2024, 04:53 • Новости дня
    Взрыв прогремел в украинском городе Днепре

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, в городе Днепре (Днепропетровске) произошел взрыв, пишут украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучала в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

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    15 апреля 2024, 09:42 • Новости дня
    Стало известно о намерении стран ЕС ужесточить политику в отношении украинских мигрантов

    Politico: Страны Европы могут ужесточить политику в отношении украинских мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны в скором времени могут изменить политику в отношении украинских мигрантов в сторону ужесточения, заявила исследователь Университета Осло Вильде Хернес в материале газеты Politico.

    По ее словам, постановление о временной защите ЕС было задумано как временное решение для борьбы с потоком людей, бегущих от военных действий на Украине, и срок действия этих разрешений истекает в следующем году, передает ТАСС.

    Хернес добавила, что Евросоюз может стать свидетелем новой «гонки ко дну» в политике по отношению к украинским беженцам, так как страны снова попытаются избежать того, чтобы стать привлекательными для мигрантов.

    Она подчеркнула, что разрешения украинских мигрантов на пребывание в Евросоюзе содержат много ограничений: они не имеют доступа ко многим видам медпомощи, а срок их нахождения в Европе по временному разрешению не учитывается при получении постоянного вида на жительство.

    По мнению Хернес, в будущем европейские страны могут отказаться от единой политики в отношении украинцев на своей территории. Так, правительство Норвегии, которая не входит в ЕС, предложило ужесточить меры в отношении украинских мигрантов, включая сокращение финансовых пособий и запрет на краткосрочные поездки на Украину.

    Ранее в Ирландии решили отменить бесплатное проживание для украинцев.

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    14 апреля 2024, 15:17 • Новости дня
    В ВСУ не смогли назвать сроки поставки обещанной Германией системы Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Точные сроки доставки на Украину зенитного ракетного комплекса Patriot, который накануне обещала передать Киеву Германия, назвать невозможно, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

    По его словам, точно сказать сложно, потому что это определенный процесс, когда необходимо завезти все пусковые установки, пункт управления, передает ТАСС. Евлаш добавил, что это может занять некоторое время, и выразил надежду на то, что произойдет «как можно быстрее».

    Ранее Германия подтвердила решение направить Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

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    15 апреля 2024, 04:23 • Новости дня
    Киев выделил только 6 млрд долларов на закупку вооружений в 2024 году

    Украинский министр Камышин сообщил о выделении в 2024 году на закупку вооружений только 6 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском оборонном бюджете на 2024 год предусмотрено лишь 6 млрд долларов на закупку вооружений, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

    Камышин пояснил, что весь «бюджет обороны» на год составляет около 40 млрд долларов, но из них 30 млрд должны быть направлены на «зарплаты и выплаты» военным. По его словам, из оставшихся 10 млрд «без учета расходов на ГСМ и форму на покупку вооружений остается 6 млрд» долларов, передает ТАСС.

    Данная сумма отражена в контрактах «для производителей, прежде всего украинских». Камышин посетовал, что «это очень мало», ведь «производственные возможности втрое больше». Киев уговаривает другие страны покупать «изделия украинской военной промышленности» и передавать их вооруженным силам Украины.

    Напомним, СМИ сообщали, что на фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой. Указывалось, что Украине необходимо покрыть дефицит бюджета с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.

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    15 апреля 2024, 06:47 • Новости дня
    Джонсон не исключил скорого обсуждения помощи Киеву в Палате представителей США

    Спикер Палаты представителей США Джонсон не исключил скорого рассмотрения законопроекта о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине, сообщил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

    Джонсон пояснил, что пока детали документа «прорабатываются». Он сказал, что могут рассмотреть проект о помощи Израилю и Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

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