Число жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 16 человек

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Токмаке завершены аварийно-спасательные работы, число погибших составило 16 человек, среди них три ребенка.

Балицкий добавил, что всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек.

Ранее сообщалось об 11 жертвах обстрела ВСУ в Токмаке. ВСУ, по предварительной информации, произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.