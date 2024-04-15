Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.2 комментария
Число жертв обстрела ВСУ в Токмаке увеличилось до 16 человек
По завершении аварийно-спасательных работ число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ в Токмаке Запорожской области составило 16 человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он указал, что в Токмаке завершены аварийно-спасательные работы, число погибших составило 16 человек, среди них три ребенка.
Балицкий добавил, что всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек.
Ранее сообщалось об 11 жертвах обстрела ВСУ в Токмаке. ВСУ, по предварительной информации, произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.