Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.4 комментария
Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем
Российская ПВО осуществила перехват украинского беспилотника над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя беспилотник самолетного типа.
Напомним, ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.