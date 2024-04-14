В Магаданской области сотрудники заповедника убили самок лося

Сотрудников заповедника «Магаданский» будут судить за убийство двух самок лося

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, в феврале 2023 года работники заповедника «Магаданский» отстрелили двух самок лося, после чего составили фиктивные документы об обнаружении и изъятии с территории охранной зоны убитых животных и возбуждении дела об административном правонарушении, передает РИА «Новости».

В прокуратуре уточнили, что в отношении четырех должностных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная охота», «Служебный подлог» и «Фальсификация доказательств». Уголовное дело направлено в суд Магаданской области.

Напомним, Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно. Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью.