Рашкин объявил об отказе от охоты и начале благотворительной деятельности

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью.

«Я принял для себя решение – с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс», – цитирует Рашкина ТАСС.

Он пояснил, что намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира». Парламентарий подчеркнул, что больше не возьмет в руки ружье, поскольку «ни душа, ни сердце к этому не лежит».

Рашкин добавил, что нашел живого лося и готов его привезти. Животное он нашел в Иркутской области у охотника, который вырастил лосиху и готов ее продать за 200 тыс. рублей.

Эти заявления прозвучали перед началом судебного заседания по делу о незаконной охоте на лося.

Напомним, Госдума приняла постановление о согласии на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В марте саратовский суд заменил меру пресечения обвиняемому на подписку о невыезде.

Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями.

24 января Рашкин заявил, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему отказываются продать животное.