Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1187 сантиметров
Вода в реке Урал у Оренбурга дошла до отметки в 1187 сантиметров, сообщили в правительстве Оренбургской области вечером в субботу.
При этом уровень воды в Орске уменьшился до 699 сантиметров, указали в областном руководстве, передает РИА «Новости».
Порядка 11,7 тыс. домов и 18,7 тыс. приусадебных участков в регионе затопило.
Несколькими часами ранее уровень воды в Урале у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров.