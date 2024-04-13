Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.45 комментариев
Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров, об этом заявили в городской администрации в субботу.
К 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Урале дошел до 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, указали в мэрии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров. Опасным уровнем там считается 870 сантиметров.
Ранее из Оренбургского городского перинатального центра эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц, 31 новорожденного и 20 пациенток гинекологического отделения из-за угрозы подтопления.
В пятницу мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.