На выставке «Россия» состоялось торжественное шествие «Время России! Время вперед»

Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля

Генерал-майор Ворожцов: Большинство взрывов машин происходит из-за недооценки опасности водителем

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если кто-либо считает, что входит в группу риска и видит хоть небольшую вероятность подрыва своего автомобиля, он должен всегда возить с собой досмотровые зеркала на длинной ручке с подсветкой, чтобы найти взрывное устройство в затемненном месте или в ночное время. И перед тем, как открыть дверь в салон, нужно осматривать авто с четырех сторон без зеркала», – пояснил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

«Конечно, взрывные устройства сейчас изготавливают такие, которые и по цвету, и по форме похожи на детали автомобилей. Поэтому, я думаю, не каждый водитель сможет его распознать, и даже не каждый сотрудник правоохранительных органов. В идеале тем, кто подозревает возможность покушения против себя, нужно пройти курсы подрывников – в той мере, в которой они доступны для гражданских, чтобы уметь точно определять взрывное устройство», – добавил он.

«Вообще, исходным принципом здесь является именно контрразведывательная и профилактическая деятельность. Эти преступления должны максимально полно выявляться еще на этапе планирования. Но если у того, кому угрожает опасность, нет возможности привлечь для защиты таких специалистов и автомобиль не находится под постоянной персональной охраной, тогда нужно научиться выявлять СВУ самому», – подтвердил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.

«Автомобиль проверяется не только с помощью зеркала на шесте, но и видеокамеры. В том, чтобы научиться видеть инородное тело под днищем авто, нет никакой высокой науки. Сотрудники Росгвардии, на которых возлагают обязанности по охране и обороне объектов, учатся этому за два занятия. Еще каждому водителю нужно загнать свою машину на яму в сервис и изучить днище. Потому что появление детали, не предусмотренной конструкцией машины, видно в любом случае, даже если она крепится на магнит и хорошо замаскирована», – подчеркнул специалист.

«Для выявления взрывчатки используются также газоанализаторы – их ставят рядом с машиной и они реагируют на различные взрывчатые вещества. Но они очень дорогие и я не уверен, что доступны гражданским. А вот натренированные собаки могут почти безошибочно реагировать на несколько типов взрывчатки. Так что можно завести четырехлапого друга, прошедшего подготовку в кинологической службе», – указал собеседник.

«В общем, найти взрывчатку с помощью досмотровых зеркал и камер, а также с помощью собаки может любой гражданский, прошедший, так сказать, курс молодого бойца именно по этому направлению. Могу точно сказать: 90% всех покушений со взрывом автомобилей происходит из-за недооценки опасности самим объектом покушения», – резюмировал генерал.

В пятницу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».

Представитель экстренных служб рассказал, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас жизни Прозорова ничего не угрожает.

Следственное управление СКР по САО возбудило уголовное дело. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура Москвы контролирует расследование.

Прозоров в последние годы жил в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.