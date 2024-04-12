Между Тбилиси и Берлином разгорелся скандал из-за ангажированного перевода Шольца

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Надеюсь, службы канцлера разберутся, каким образом радикальный оппозиционер был переводчиком и извратил слова Олафа Шольца», – заявил глава правительства Грузии.

По его словам, канцлер вовсе не употребил выражение «закон об агентах» по поводу спорного законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обсуждают сейчас в Грузии.

«Использована лживая терминология при переводе. Переводчик является лицом одной из радикальных грузинских партий», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Переводить пресс-конференцию был приглашен представитель одной из радикальных оппозиционных грузинских партий, специалист немецкого языка, лектор одного из тбилисских университетов Заал Андроникашвили.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, призвал Тбилиси отозвать спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния».