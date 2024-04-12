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Шольц призвал Грузию отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, принимая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, призвал Тбилиси отозвать спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы критически рассматриваем так называемый закон об агентах, как и весь Евросоюз, – заявил он на пресс-конференции. – Мы надеемся, что этот законопроект не встанет на повестку для, надеемся, что Грузия его не примет».
Канцлер сказал, что поддерживает «важность гражданского общества в Грузии и сотрудничество властей и оппозиции».
Олаф Шольц отметил, что Грузия как страна-кандидат в Евросоюз осуществляет важные реформы в судебной системе, в усилении парламентского контроля и в плане деолигархизации.
По его словам, в октябре этого года в Грузии состоятся важные выборы в парламент и призвал провести их транспарентно и демократически.
«Мы поддерживаем Грузию на пути в Евросоюз», – подчеркнул он.
В свою очередь, Ираклий Кобахидзе заявил, что обсуждаемый законопроект «отвечает всем основным принципам транспарентности в демократическом государстве» и подразумевает исключительно только ежегодное обнародование источников финансирования со стороны неправительственных организаций.
Премьер-министр Грузии также отметил, что имело место «нелегальное финансирование уличного протеста» в его стране.
При этом он высказал готовность к дискуссиям по данному законопроекту с американскими, европейскими и местными партнерами.
«Наши позиции твердые», – сказал Ираклий Кобахидзе.