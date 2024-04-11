В Грузии объяснили необходимость закона «О прозрачности иностранного влияния» защитой от России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Рустави-2» он заявил, что «законопроект поможет в превенции любого иностранного вмешательства, в том числе из России».

По его словам, оппоненты до сих пор «не назвали ни одного пункта, которым грузинский законопроект якобы дублирует российское законодательство».

Арчил Талаквадзе заявил, что представители неправительственных организаций Грузии, финансирование которых должно стать достоянием гласности, требуют, чтобы их не вносили в соответствующий реестр.

«Они требуют, чтобы их не коснулись регуляции. Что это значит?!» – сказал он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот закон «русским». По ее словам, «никто никогда под русским флагом в Грузию не войдет и не победит».

Власти говорят о «двойных стандартах» Запада, представители которого критикуют этот грузинский законопроект.