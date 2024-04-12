Волонтеры Победы провели интеллектуальные игры ко Дню космонавтики

В Калуге, «колыбели космонавтики», Волонтеры Победы помогли в организации торжественного возложения цветов. Вместе с первыми лицами региона добровольцы возложили цветы к могиле выдающегося русского ученого, основоположника современной космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского, а также к памятнику первому космонавту планеты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры Победы Камчатского края провели просветительское мероприятие и пригласили общественные организации попробовать свои силы в интеллектуальной игре «Разум. Интуиция. Скорость. Команда: Космос». На площадке филиала фонда «Защитники Отечества» участники разгадывали шифры и вспоминали факты, связанные с полетом первого человека в космос. К игре также присоединились участники специальной военной операции и активисты ВООВ «Боевое братство». «Несмотря на то что игра больше относится к спокойному и познавательному формату, настроение участников было активным – присутствовал соревновательный дух, они боролись за каждый балл и стремились как можно быстрее дать ответ. Именно такие форматы изучения нашей истории являются очень захватывающими и по-настоящему интересными», – отметила исполнительный директор Камчатского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Полина Федорова.

Интеллектуальная игра состоялась и в Самарской области. Волонтеры Победы города Тольятти вышли за пределы региональной орбиты и провели телемост с городом-побратимом Бобруйском, расположенном в Белоруссии. Города поддерживают теплые и дружественные отношения на протяжении многих лет, и ко Дню космонавтики было решено устроить соревнование между образовательными учреждениями Самарской области и Белоруссии. Руководитель муниципального отделения Волонтеров Победы в городе Тольятти Сергей Табунов подчеркнул, что это был новый, но очень удачный опыт для союзных государств: «Очень вдохновляющее на дальнейшую работу мероприятие. В играх у нас всегда участвуют команды от всех колледжей города, это очень массово и интересно – теперь же мы решили расширить границы. На игру пригласили команду из соседнего города Жигулевска – и вместе с ними встретились в интеллектуальном поединке против команд города Бобруйска».

«Игра очень заинтересовала наших ребят, им понравились вопросы и сам формат изучения истории. Хотели бы и дальше работать с нашим городом-побратимом Тольятти, тольяттинскими колледжами и Волонтерами Победы. Уже размышляем не только про онлайн-мероприятия, но и про возможный обмен делегациями в преддверии будущих встреч», – подчеркнула председатель первичной организации Бобруйского государственного технологического колледжа РОО «Белая Русь» Наталья Бердник.

В Республике Хакасия Волонтеры Победы провели акцию «Улыбка Гагарина». Представители Движения предложили жителям региона повторить знаменитую улыбку советского космонавта Юрия Гагарина, опубликовать фото к себе в социальные сети и рассказать о достижениях нашей страны в освоении космического пространства.

В честь Дня космонавтики Волонтеры Победы Москвы приняли участие в волонтерском сопровождении акции «Сад памяти». Высадка, посвященная Героям космоса, прошла в московской Школе №1583. Школа названа в честь Керима Аббас-Алиевича Керимова – одного из основателей советской космической программы Советского Союза. «Сегодня мы приняли участие в высадке деревьев вместе с учениками школы №1583. Ребята организовали памятную высадку в честь выдающихся космонавтов. Акция «Сад памяти» действительно помогает не забывать о заслугах Героев и помнить о них. А Волонтеры Победы помогают хранить эту память и передавать ее следующим поколениям», – отметила региональный руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Москве Виктория Лотарева.

Волонтеры Победы Ростовской области приняли участие во флешмобе, выстроившись в слово «Поехали». Именно это слово 12 апреля 1961 года произнес Юрий Алексеевич Гагарин во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток». «12 апреля на площади Гагарина мы вспомнили героев-первопроходцев, покоривших космическое пространство. Участвуя в мероприятиях, посвященных этому дню, мы чувствуем гордость за наших соотечественников, которые были на орбите, а также тех, кто продолжает изучать космос, создавать летательные аппараты и стремиться к новым планетам и звездам», – отметил руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Ростовской области Артем Толпыгин.