Глава Минстроя оценил меры по предупреждению последствий паводка в Тюменской области

В ходе совещания с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и главой Тюменской области Александром Моором министр обсудил вопросы готовности гидротехнических сооружений и ход выполнения работ по их укреплению, организацию работ по защите жилья, социально и стратегически значимых объектов, в том числе федеральной автодороги Р-402 (Тюмень – Ишим – Омск), а также объектов ЖКХ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Главная задача – сработать на опережение и принять необходимые превентивные меры. В регионе проведены подготовительные работы: организованы пункты временного размещения, проводится работа по увеличению уровня гребня дамб. Кроме того, в любом случае по поручению президента РФ предварительно прорабатываются возможные меры по восстановлению жизненно важных объектов. Федеральный центр и команда региона держат ситуацию на контроле», – сказал Файзуллин.



В случае затопления для организации работ по восстановлению необходимо создать региональные комиссии для оценки ущерба и определения потребности региона, а также оперативно начать обследование объектов с участием всех органов власти, в том числе Минстроя России, МЧС, МВД, Росреестра, региональных и муниципальных властей.



В рамках предупреждения последствий может быть принят ряд решений, основанных на положительном опыте ликвидации ЧС в регионах, где усилен контроль гидрометеорологической обстановки, заблаговременно направлены силы в зону ЧС, а также приняты другие меры.





