Ко Дню космонавтики общество «Знание» организовало мероприятия по всей стране

Ко Дню космонавтики Российское общество «Знание» по всей стране организовало более 1000 мероприятий

«Достижения России в космосе – это наша гордость и предмет восхищения во всем мире. Имена наших космонавтов – Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и многих других – навечно вписаны в историю. Они стали первопроходцами в исследовании космоса, проложив путь для будущих поколений. Пусть достижения наших соотечественников в космосе станут для всех источником вдохновения для новых открытий, пусть звезды всегда указывают нам путь вперед, а наши космические мечты и надежды сбудутся!» – приводятся на сайте общества «Знание» слова гендиректора общества Максима Древаля.

Присоединиться к мероприятиям общества «Знание» в рамках Дня космонавтики можно было в каждом регионе России – от Калининграда до Чукотки. Всего их прошло более 1000. В рамках встреч совместно с лекторами участники вспоминали историю отечественных побед и изучали достижения российских космонавтов, посещали места, связанные с изучением и покорением космоса в своих городах.

Так, например, на площадке Владимирского планетария прошел тематический лекторий, участниками которого стали студенты колледжей региона. С лекцией о покорении космоса перед ребятами выступил председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур, почетный член Русского космического общества Михаил Яшуков. В Липецке для всех желающих прошла встреча с Героем России, заслуженным военным летчиком Российской Федерации Олегом Сторожуком, а для участников интеллектуальной игры в Ханты-Мансийском автономном округе космонавт Сергей Прокопьев записал видеообращение, в котором поздравил ребят с праздником и 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина, воплотившего мечту жителей всей планеты.

Для жителей Екатеринбурга лекция прошла в необычном формате. Там филиал общества «Знание» совместно с местной администрацией города запустил экскурсионный трамвай. Прямо во время поездки от местного экскурсовода Нины Тропиной пассажиры смогли узнать о том, какой вклад внесла столица Северного Урала в космическую промышленность и освоение космоса.

Для жителей Саратовской области, помимо лекций по астрономии, организовали необычную выставку астрономических инструментов, которые человечество создавало на протяжении последних пары тысяч лет. Также в регионе общество «Знание» запустило конкурс среди образовательных организаций – «День со знанием». Всего для участия зарегистрировались 115 лекторов из 13 образовательных учреждений, которые общими усилиями провели более 150 мероприятий. Победителей определят уже 15 апреля.

В Новосибирске в рамках трека Знание.Лекторий в Большом планетарии имени космонавта Анны Кикиной для 160 школьников и студентов на тему развития современной космонавтики выступил ученый в области динамики конструкций летательных аппаратов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Новосибирской области, почетный авиастроитель Российской Федерации Владимир Бернс. Приятным бонусом для участников встречи стало посещение Большого новосибирского планетария.

В Омске общество «Знание» провело целый цикл научно-популярных лекций. Для местных жителей лекторы просветительской организации раскрыли тему космоса с необычного ракурса. Так, кандидат физико-математических наук, руководитель омского Астрономо-геодезического объединения, участница научно-просветительского проекта об астрономии и космонавтике «Поехали!» Ольга Голубева рассказала о космосе с точки зрения повседневности. Киноисследователь Анастасия Филина подготовила лекцию на тему «До Луны и обратно через экран». А кандидат философских наук, доцент Омского государственного университета Кирилл Добронравов выступил с лекцией «Космическая Одиссея в философии». Похожие тематические лекции прошли в Адыгее, Крыму, Кирове и других регионах страны.

Также 12 апреля в рамках Всероссийского просветительского проекта Знание.Кино при поддержке ВГТРК и Роскосмоса во всех регионах стартовали тематические кинопоказы ко Дню космонавтики. Они посвящены героям, благодаря которым космос стал для нас чуть ближе: Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Сергею Авдееву и Валентине Терешковой. Мероприятия проекта пройдут до 3 мая.