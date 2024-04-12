ВСУ за неделю потеряли 3 тыс. военных на Донецком направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

С 6 по 12 апреля на этом направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ у Андреевки, Антоновки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Селидово и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отражены 23 контратаки украинских штурмовиков 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад у Берестового, Богдановки, Раздоловки, Новомихайловки и Красного в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 3 тыс. человек, три танка, 11 боевых бронированных машин, 47 орудий полевой артиллерии, включая 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника. Поражены живая сила и техника восьми бригад ВСУ, отражены 65 контратак украинских штурмовиков у Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей в ДНР.

За неделю на этом направлении украинская сторона потеряла более 2130 человек, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 22 орудия полевой артиллерии, включая три американских САУ М109 Paladin и четыре американских гаубицы М777.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила семь бригад ВСУ и нацгвардии у Макаровки, Урожайного и Угледара в ДНР. У Никольского и Новодонецкого отражены три контратаки украинских штурмовиков 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ.

На этом направлении украинская армия потеряла более 840 человек, два танка, две боевые бронированные машины, 11 орудий полевой артиллерии, включая пять гаубиц М777.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику одной горно-штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Работино, Мирного, Степового, Павловки (Запорожская область), Михайловки и Новотягинки (Херсонская область).

Там украинская сторона потеряла свыше 335 человек, три танка, 29 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, включая шесть гаубиц М777.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России за неделю уничтожили пять установок французско-итальянского ЗРК SAMP/T, С-300 и С-125, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Авиация и средства ПВО за неделю сбили противокорабельную ракету «Нептун», 12 французских управляемых авиабомб Hammer и американских JDAM, 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и 1712 дронов.

За семь дней сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 604 дрона, 500 ЗРК, 15 761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 машин РСЗО, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов.