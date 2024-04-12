Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.19 комментариев
На Грушинской конференции обсудили ориентиры молодежи
В ходе XIV международной социологической Грушинской конференции прошли обсуждения ценностно-мировоззренческих ориентиров молодого поколения, программным директором секции «В поиске смысла: ценностно-мировоззренческое самоопределение российской молодежи» выступила глава департамента просветительской деятельности ЭИСИ, доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Антонина Селезнева.
В ходе дискуссии эксперты обсудили ценности и смыслы как мировоззренческие основания жизнедеятельности молодежи в контексте цивилизационного развития страны и разобрали проблему самоопределения современной российской молодежи в социальной и политической реальности.
«Российской молодежи очень недостает знаний о нашей стране, ее исторических особенностях, современном государственном и общественном устройстве. Представления молодежи о России как основа ее мировоззрения зачастую противоречивы, фрагментарны и стереотипны. И ценности молодежи тоже очень противоречивы: события последних лет актуализировали традиционные смыслы, укорененные в нашей политической культуре, но и относительно новые, несвойственные нам сохраняют для молодых людей аксиологическое значение. Это затрудняет самоопределение молодежи в социально-политической реальности и снижает потенциал противостояния социокультурным угрозам», – рассказала Селезнева.
По словам эксперта, решению проблемы могут способствовать программы гражданского просвещения молодежи и широкого круга специалистов, которые с ней работают.
«Программа гражданского просвещения позволит расширить понимание молодыми людьми цивилизационных особенностей развития России, выработать устойчивое ценностное отношение к самим себе, обществу и государству», – отметила она.
В работе секции приняла участие замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она рассказала о современной модели университета, включающей программу гражданского просвещения и политического образования.
«Когда управленческие решения в университетах опираются на ценности, которые принимают и разделяют граждане нашей страны, все стратегические задачи решаются более эффективно и быстро. Осмысляя и пропуская через себя знания об историко-культурных и социально-политических традициях России, исконно присущих нашему обществу ценностях, студенты осознают собственное место и роль в развитии России, – сказала Петрова.
Участие в дискуссии также приняли руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН Юлия Зубок, директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев, заместитель генерального директора Российского квантового центра по образовательным проектам Валерия Касамара, проектный менеджер Департамента политических исследований ВЦИОМ Кристина Джгамадзе.