На Грушинской конференции обсудили ориентиры молодежи

В ходе дискуссии эксперты обсудили ценности и смыслы как мировоззренческие основания жизнедеятельности молодежи в контексте цивилизационного развития страны и разобрали проблему самоопределения современной российской молодежи в социальной и политической реальности.

«Российской молодежи очень недостает знаний о нашей стране, ее исторических особенностях, современном государственном и общественном устройстве. Представления молодежи о России как основа ее мировоззрения зачастую противоречивы, фрагментарны и стереотипны. И ценности молодежи тоже очень противоречивы: события последних лет актуализировали традиционные смыслы, укорененные в нашей политической культуре, но и относительно новые, несвойственные нам сохраняют для молодых людей аксиологическое значение. Это затрудняет самоопределение молодежи в социально-политической реальности и снижает потенциал противостояния социокультурным угрозам», – рассказала Селезнева.

По словам эксперта, решению проблемы могут способствовать программы гражданского просвещения молодежи и широкого круга специалистов, которые с ней работают.

«Программа гражданского просвещения позволит расширить понимание молодыми людьми цивилизационных особенностей развития России, выработать устойчивое ценностное отношение к самим себе, обществу и государству», – отметила она.

В работе секции приняла участие замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она рассказала о современной модели университета, включающей программу гражданского просвещения и политического образования.

«Когда управленческие решения в университетах опираются на ценности, которые принимают и разделяют граждане нашей страны, все стратегические задачи решаются более эффективно и быстро. Осмысляя и пропуская через себя знания об историко-культурных и социально-политических традициях России, исконно присущих нашему обществу ценностях, студенты осознают собственное место и роль в развитии России, – сказала Петрова.

Участие в дискуссии также приняли руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН Юлия Зубок, директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев, заместитель генерального директора Российского квантового центра по образовательным проектам Валерия Касамара, проектный менеджер Департамента политических исследований ВЦИОМ Кристина Джгамадзе.