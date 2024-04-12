МЧС России направило в Курганскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком

Tекст: Денис Тельманов

«Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Такие дамбы представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду, не давая воде перелиться через него. Они успешно применялись во время паводков в Приамурье.

По данным ГУ МЧС по Курганской области, пик паводка в Кургане ожидается 14–15 апреля. В настоящее время подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.

Напомним, 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру столицу региона, Курган, ожидается выше 11 метров.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании по паводкам у президента РФ Владимира Путина заявил, что укрепление дамбы Кургана должно завершиться до конца четверга.

Общая протяженность дамбы составляет около 30 километров, ее укрепляют, чтобы поднять высоту с 8-10 метров до 11-и более метров на самых опасных участках.