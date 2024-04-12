Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.15 комментариев
МЧС России направило в Курганскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком
Спецборт МЧС России доставил из Приамурья в Курганскую область 20 водоналивных дамб для защиты населенных пунктов от паводка.
«Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Такие дамбы представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду, не давая воде перелиться через него. Они успешно применялись во время паводков в Приамурье.
По данным ГУ МЧС по Курганской области, пик паводка в Кургане ожидается 14–15 апреля. В настоящее время подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.
Напомним, 8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей по центру столицу региона, Курган, ожидается выше 11 метров.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании по паводкам у президента РФ Владимира Путина заявил, что укрепление дамбы Кургана должно завершиться до конца четверга.
Общая протяженность дамбы составляет около 30 километров, ее укрепляют, чтобы поднять высоту с 8-10 метров до 11-и более метров на самых опасных участках.