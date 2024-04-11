«Калашников»: Доработанное противоосколочное одеяло «Эгида» начнут выпускать в этом году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отметили в пресс-службе концерна, производители РЭБ просили защитить антенны РЛС от осколков, при этом защитный материал должен был обладать повышенной радиопрозрачностью в тех диапазонах, в которых работают станции, передает ТАСС.

В «Калашникове» добавили, что предприятие получило заключение о том, что «Эгида» обладает хорошей радиопрозрачностью и может применяться для защитных целей.

Там добавили, что параллельно АО «НИИ стали» оценило маскирующие свойства одеяла в различных диапазонах ЭМ-спектра и выяснило, что при небольшой доработке «Эгида» отлично работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. С третьего квартала 2024 года АО «НИИ стали» планирует начать выпуск модифицированного одеяла «Эгида» с маскировочными характеристиками.

Напомним, в апреле 2023 года АО «НИИ стали» начало серийное производство противоосколочных одеял, останавливающих большую часть осколков снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.