Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Хуснуллин назвал число городов в России с благоприятной средой
Хуснуллин: Доля городов с благоприятной средой выросла до 68%
Доля городов с высоким индексом качества городской среды в России выросла по итогам 2023 года до 68%, их число достигло 759, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на пресс-конференции «Индекс качества городской среды».
По словам Хуснуллина, всего в расчете индекса участвовали 1117 городов, распределенных на 10 групп в зависимости от их размера и климатических особенностей. Среднее значение индекса составило 200 баллов против 192 за 2022 год, добавил он. По сравнению с 2019 годом, когда был определен первый индекс, оно выросло на 18%, передает ТАСС.
Вице-премьер напомнил, что при расчете индекса качества городской среды учитывается уровень благоустройства, безопасности, качество общественного транспорта и дорог, доступность социальных объектов и многие другие аспекты.
Хуснуллин пояснил, что расчет индекса помогает определить, какие меры нужно принять для решения проблем, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей.
Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить мастер-планы развития для 200 российских городов, а в будущем расширить этот список до 2 тыс. населенных пунктов.