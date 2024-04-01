Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
ЦБ назвал условия снижения ключевой ставки
Совет директоров ЦБ обсудил снижение и повышение ключевой ставки
Совет директоров Банка России на заседании обсудил условия, при которых возможно снижение или повышение ключевой ставки.
В резюме обсуждения соответствующего вопроса говорится, что для снижения ключевой ставки, по мнению участников обсуждения, необходимы: дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции, охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности, снижение жесткости рынка труда, отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий, передает ТАСС.
Отмечается, что к повышению ключевой ставки, в свою очередь, могут привести: закрепление инфляции на текущем уровне (особенно в устойчивой ее части) или ее увеличение, отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности, увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике, реализация иных проинфляционных рисков, угрожающих возвращению инфляции к цели в 2024 году.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки поможет замедлить рост цен в 2024 году. Напомним, Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.