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    Россия готовит правовую базу для осуждения Украины в Гааге
    СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины
    ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности в Армении
    Генерал ВСУ рассказал о причинах молчания Залужного о своей отставке
    Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая
    Губернатор: Поезд и автобус под Ярославлем столкнулись из-за нетрезвого диспетчера переезда
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    Певицу Манижу решили проверить на оправдание терроризма
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «дом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    5 комментариев
    1 апреля 2024, 20:59 • Новости дня

    ЦБ назвал условия снижения ключевой ставки

    Совет директоров ЦБ обсудил снижение и повышение ключевой ставки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет директоров Банка России на заседании обсудил условия, при которых возможно снижение или повышение ключевой ставки.

    В резюме обсуждения соответствующего вопроса говорится, что для снижения ключевой ставки, по мнению участников обсуждения, необходимы: дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции, охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности, снижение жесткости рынка труда, отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий, передает ТАСС.

    Отмечается, что к повышению ключевой ставки, в свою очередь, могут привести: закрепление инфляции на текущем уровне (особенно в устойчивой ее части) или ее увеличение, отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности, увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике, реализация иных проинфляционных рисков, угрожающих возвращению инфляции к цели в 2024 году.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки поможет замедлить рост цен в 2024 году. Напомним, Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

    1 апреля 2024, 08:42 • Новости дня
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия готова к любому развитию событий, если НАТО решится на отправку своих военных на Украину.

    «Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, что у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые не будут их учитывать в своих отношениях с Москвой.

    Он также подчеркнул, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.

    Кроме того, Гаврилов заявил, что заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь внимание от коррупции в Киеве. По его словам, НАТО хочет отвлечь внимание своих граждан от бессмысленных трат на Украину и «прогреть» общественное мнение в пользу увеличения военных расходов.

    Он также подчеркнул, что НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе, но «отсидеться» за спиной США и Брюсселя не получится – всем придется отвечать за ущемление безопасности России.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.

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    1 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине

    В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие

    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский конгрессмен Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.

    Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.

    США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.

    Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

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    1 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

    По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».

    Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».

    По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».

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    1 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    Удары России по Украине вызвали панику у жителей Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF заявил, что российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, что вызвало панику среди населения Германии.

    Хебештрайт отметил, что люди сильно волнуются из-за возросшей точности российских ракет и их разрушительной силы. Он подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше усугубляет ситуацию, передает РИА «Новости».

    Журналист добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет. Это позволяет наносить удары с высокой точностью и по минимально защищенным целям.

    Накануне ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.

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    1 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле назвали причину отказа Армении от карт «Мир»
    В Кремле назвали причину отказа Армении от карт «Мир»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банки Армении прекратили прием карт «Мир» с апреля не по инициативе Еревана, а под беспрецедентным давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Множество стран, включая Армению, подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, включая угрозы вторичных санкций», – пояснил Песков.

    Он отметил, что экономические субъекты, компании, банки и другие организации вынуждены принимать меры для хеджирования рисков, передает ТАСС.

    Россия и Армения совместно решают проблему с картами «Мир» и ищут способы компенсировать ущерб, причиненный давлением США.

    «Давление США не означает, что мы прекращаем работу с нашими армянскими друзьями по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».

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    1 апреля 2024, 13:49 • Новости дня
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    ФСБ: Задержанные в Дагестане снабжали деньгами и оружием напавших на «Крокус»
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемые, задержанные в Дагестане, снабжали террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», а также сами готовили теракт в Каспийске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Террористическая ячейка из четырех иностранцев готовила теракт в местах массового пребывания людей в Каспийске, указало ведомство, передает ТАСС.

    Подозреваемые также участвовали в финансировании и обеспечении «средствами террора» исполнителей теракта в «Крокусе».

    Напомним, в ходе КТО в Дагестане задержали членов бандгруппы, планировавших теракты. Источник сообщал, что двое задержанных являются выходцами из Средней Азии.

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    1 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории
    Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал публикацию Илона Маска о возможном исходе конфликта на Украине. Сакс назвал контрнаступление ВСУ одним из самых крупных поражений в современной истории и заявил, что США несут ответственность за крах Украины.

    В своем посте Сакс отметил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, передает ТАСС. Он описал действия украинской армии как безрассудную атаку на минные поля под шквальным огнем российской артиллерии.

    Сакс также обвинил Вашингтон в безрассудном руководстве Украиной, которое привело к краху, и заявил, что США не заслуживают доверия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.

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    1 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    Вассерман объяснил резкое изменение отношения россиян к эмиграции

    Вассерман объяснил нежелание россиян жить за границей

    Вассерман объяснил резкое изменение отношения россиян к эмиграции
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Резкое улучшение положения дел в Российской Федерации по сравнению с теми странами, куда обычно намереваются уезжать, а также притеснение граждан нашей страны за рубежом отразились на желании россиян жить за рубежом, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя данные о том, что доля желающих уехать на ПМЖ за границу достигла минимума с 1991 года.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что абсолютное большинство опрошенных (93%) не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства. При этом еще в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где человеку будет хорошо – так считали 51% россиян, в то время как сегодня большая часть граждан склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64%).

    «На мой взгляд, на общественное мнение за последние три года повлияли два основных фактора. Первый, это резкое улучшение положения дел в Российской Федерации по сравнению с теми странами, куда обычно намереваются уезжать. Это произошло в значительной мере вследствие начавшейся ликвидации террористической организации «Украина»: те меры, которые приняли ее наниматели для ее поддержки, резко ухудшили прежде всего и собственное экономическое и политическое состояние», – говорит Вассерман.

    Второй фактор, который, по мнению собеседника, также повлиял на мнение российских граждан, также связан с началом СВО. А именно, положение выходцев из России резко ухудшилось. «Не имея возможности повредить Российскую Федерацию, эти страны пытаются навредить хотя бы нашим согражданам, которые находится в пределах их досягаемости. То есть если раньше была надежда, уехав куда-то, хорошо устроиться, то сейчас такой надежды стало существенно меньше», – считает депутат.

    По мнению эксперта, теперь, когда число людей, понимающих, что хорошо жить в одиночку без своей страны не получается, выросло, больше сил будет прилагаться для активного развития нашей страны.

    «Это то, что обычно называют самосбывающийся прогноз, когда действия, предпринятые на основании какого-то предположения о будущем развитии дел, сами толкают развитие дел в предполагаемом направлении. Соответственно, чем меньше народу хочет куда-нибудь сбежать, тем больше появляется оснований оставаться дома», – заключил Вассерман.

    Ранее эксперты сошлись во мнении, что 2023 год стал годом возвращения на Родину тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «у многих релокантов наступило осознание реальности».

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    1 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Автомобильный мост обвалился в Истре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Недалеко от города Истра Московской области упал автомобильный мост, сообщили в Главном управлении МЧС по региону в понедельник.

    Информация об обрушении моста через реку Молодильная в деревне Троица в городском округе Истра поступила в 13.30 мск, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате происшествия никто не пострадал.

    В 2019 году у подмосковного города Волоколамск частично обрушился мост через реку Лама.

    Коментарии (7)
    1 апреля 2024, 18:38 • Новости дня
    СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины

    Interia: ВС России подготовили для прорыва обороны Украины новейшую САО «Лотос»

    СМИ рассказали о новейшем оружии для прорыва обороны Украины
    @ Сергей Мамонтов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для прорыва украинской обороны ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) САО 2С42 «Лотос», утверждает издание Interia.

    Российская сторона готовит «Лотосы» для прорыва обороны украинских военных, испытания этой установки прошли всего четыре года назад, утверждает Interia, передает РИА «Новости».

    Эта машина имеет гаубицу 2А80-1 калибра 120 мм, она может запускать новые управляемые ракеты, их дальность полета – до 25 км. «Лотос» может быть десантирован с воздуха, а также может проходить водные преграды.

    Боекомплект 2С42 «Лотос» увеличен вдвое по сравнению с орудием предыдущего поколения «Нона», дальность стрельбы – 13 км. САО может вести огонь как минами, так и артиллерийскими снарядами.

    Масса машины не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Скорострельность – шесть-восемь выстрелов в минуту.

    Напомним, САО «Лотос», разработанную для ВДВ, начали испытывать в 2020 году. Первые изображения установки опубликовали в январе 2019 года, позже самоходку показали в действии.

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    1 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    В аварии с поездом под Ярославлем погибли семь человек
    В аварии с поездом под Ярославлем погибли семь человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ярославской области произошло столкновение рейсового автобуса и поезда, погибли семь человек, сообщил источник в оперативных службах.

    Авария произошла в селе Берендеево, там на железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, погибли семь человек, двое пострадали, сообщил собеседник ТАСС.

    В ноябре 2023 года в Приангарье столкнулись грузовик и поезд, погибли три человека.

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    1 апреля 2024, 08:34 • Новости дня
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    Жена обвиняемого Мирзоева попала в больницу, узнав о теракте в «Крокусе»
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) попала в больницу, когда узнала о теракте, сообщила одна из соседок родителей террориста.

    Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.

    Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.

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    1 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    По иску об изъятии имущества «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей

    По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей

    По иску об изъятии имущества «Макфы» арестованы активы на 100 трлн рублей
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Общая сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

    Арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Генпрокуратура считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий, используя для этого своих родственников, передает ТАСС.

    Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов, их супруги, а также 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых их дети, зятья и другие родственники.

    Так, по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка» и других.

    Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.

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    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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    1 апреля 2024, 06:58 • Новости дня
    Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко

    Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

    Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Пелишенко
    @ Media Inform/YouTube

    Экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены», российский актер и сценарист Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни.

    «Ушел Светослав Пелишенко, – передает РИА «Новости» сообщение кинокритика Сусанны Альпериной. «Умный, талантливый, порядочный», – описала она его.

    Причина и обстоятельства смерти Пелишенко пока не известны.

    Светослав Пелишенко был капитаном команды Одесского госуниверситета, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве. Был одним из авторов программ «Песня года», «Субботний вечер», «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», мюзиклов и шоу.

    Его фильмография насчитывает несколько работ, в том числе эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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