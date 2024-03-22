ЦБ сохранил ставку на уровне 16% годовых

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении регулятора говорится, что инфляция постепенно замедляется, но все еще остается высокой. Внутренний спрос, по оценке ЦБ РФ, продолжает опережать возможности расширения производства, а рынок труда остается напряженным.

Банк России прогнозирует, что проводимая им политика приведет к снижению годовой инфляции до 4-4,5% в 2024 году и стабилизации ее вблизи 4% в дальнейшем.

В феврале рост цен с поправкой на сезонность был на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. При этом динамика цен на товары и услуги различается: рост цен на товары замедляется, а на услуги – ускоряется. Годовая инфляция на 18 марта составила 7,7%.

Хотя денежно-кредитные условия ужесточаются, высокий внутренний спрос поддерживает инфляционное давление, отмечает Банк России. Большинство устойчивых показателей наблюдаемого роста цен находятся в диапазоне 6-7% в годовом выражении.

Экономика России продолжает быстро расти в первом квартале 2024 года, констатирует ЦБ. Потребительская активность остается высокой, а данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса, говорится в сообщении.

Главное ограничение для роста экономики – дефицит трудовых ресурсов. Безработица обновила исторический минимум, сообщает Банк России.

Ранее первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявлял, что средняя ключевая ставка Банка России по итогу этого года составит 13,5-15,5%.