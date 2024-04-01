При подрыве авто в ЛНР погиб сотрудник правительства региона

NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

СМИ раскрыли новые детали о смерти в Испании перебежчика Кузьминова

Tекст: Ольга Иванова

По данным издания, ликвидаторы подкараулили Кузьминова возле его дома в Испании. Они окликнули его и открыли огонь. Несмотря на ранения, Кузьминов пытался убежать, но убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело, пишет New York Times.

На месте происшествия были найдены гильзы от 9-мм патронов от пистолета Макарова. Издание отмечает, что убийство Кузьминова было совершено «профессионально», а киллеры «быстро исчезли».

Источники NYT в правоохранительных органах Испании сообщили, что Кузьминов вел «нескромную жизнь», часто ходил по барам. В то же время, по словам украинских чиновников, незадолго до смерти Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, находящейся в России, и якобы пригласил ее в Испанию. Источники NYT назвали его поступок серьезной ошибкой.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.



Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.

Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.