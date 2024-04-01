Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Предприятие Ростеха создало уникальные диэлектрики
Предприятие Ростеха создало уникальные диэлектрики, в том числе для космической аппаратуры
Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) освоил производство полимерных диэлектриков, которые могут использоваться при создании космической техники, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Как сообщили в пресс-службе, холдинг «Росэлектроника» наладил производство полимерных диэлектриков, применяемых в электронных блоках для изоляции микросхем от воздействия внешних факторов, передает ТАСС.
Там добавили, что они могут использоваться при производстве СВЧ-электроники широкого назначения, например, в телекоммуникационной, радиолокационной и космической аппаратуре.
Новые диэлектрики смогут защищать печатные платы от влажности, электромагнитного, теплового и других воздействий, они обладают термической стабильностью до 450 градусов по Цельсию и устойчивы к химическим воздействиям и влаге.
Ранее холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) создал центр компетенции по разработке и производству собственных печатных плат.