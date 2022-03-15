В России появился центр по созданию собственных печатных плат

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) создал центр компетенции по разработке и производству собственных печатных плат, заявили в государственной корпорации.

Холдинг как системообразующая приборостроительная компания и главный отечественный производитель радиоэлектронной начинки для спутников должен будет обеспечить передовыми компонентами всю космическую программу, сообщается на сайте Роскосмоса.

Компания объявила о создании центра компетенции по выпуску из отечественного сырья и материалов печатных плат – основ микроэлектронных устройств.

На площадке в Москве организован замкнутый производственно-технический комплекс с полным набором специального оборудования, минимизирующим влияние человеческого фактора.

«Многослойные печатные платы широкой номенклатуры с высокой плотностью топологии и монтажа являются основой бортовой радиоэлектронной аппаратуры изделий ракетно-космической техники, включая наноспутники, спутники для интернета, телевидения и радиовещания, аппаратуру навигации, дистанционного зондирования Земли и многофункциональных космических станций», – указывается в сообщении.

Российские компании, покупавшие за рубежом диэлектрики, сырье и материалы, указывали на снижение качества иностранных материалов, заявил гендиректор РКС Андрей Тюлин.

«Формально, конечно, характеристики изделий оставались в рамках требований технических условий, но на деле оказывалось, что они начинали терять функциональные свойства во время реальной эксплуатации. В РКС пытались решать эти проблемы на уровне рекламаций и юридических механизмов, общаясь с поставщиками, но тщетно. Сегодня печатные платы изготавливаются только из отечественных сырья и материалов. Центр по разработке и производству печатных плат – это отраслевой центр компетенций, развернутый в рамках интегрированной структуры нашего приборостроительного холдинга», – пояснил он.

В центре объединили оборудование автоматических линий в единую систему взаимодействия, включающую интеллектуальные буферы, загрузчики и разгрузчики, обменивающиеся между собой сигналами для согласованной работы.

Для увеличения производительности и обеспечения показателей качества уделялось особое внимание технологической подготовке производства, в том числе автоматическим средствам верификации и контроля технологических процессов.

Сами разработчики работают в облачной цифровой платформе на специально настроенных системах автоматизированного проектирования.