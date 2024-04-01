«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории
Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал публикацию Илона Маска о возможном исходе конфликта на Украине. Сакс назвал контрнаступление ВСУ одним из самых крупных поражений в современной истории и заявил, что США несут ответственность за крах Украины.
В своем посте Сакс отметил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, передает ТАСС. Он описал действия украинской армии как безрассудную атаку на минные поля под шквальным огнем российской артиллерии.
Сакс также обвинил Вашингтон в безрассудном руководстве Украиной, которое привело к краху, и заявил, что США не заслуживают доверия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.