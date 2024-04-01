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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    49 комментариев
    1 апреля 2024, 11:14 • Новости дня

    Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории

    Сакс: Контрнаступление ВСУ обернулось одним из крупнейших поражений в истории
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал публикацию Илона Маска о возможном исходе конфликта на Украине. Сакс назвал контрнаступление ВСУ одним из самых крупных поражений в современной истории и заявил, что США несут ответственность за крах Украины.

    В своем посте Сакс отметил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, передает ТАСС. Он описал действия украинской армии как безрассудную атаку на минные поля под шквальным огнем российской артиллерии.

    Сакс также обвинил Вашингтон в безрассудном руководстве Украиной, которое привело к краху, и заявил, что США не заслуживают доверия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Ракеты «Искандер» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

    Минобороны опубликовало кадры поражения объектов, на которых видно, как ракеты «Искандер» точно поражают цели. Из видео следует, что разведывательным беспилотником группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки был обнаружен лесной массив на территории Харьковской области, где находились личный состав и военная техника украинских националистов.

    Координаты цели были переданы оператору разведывательного дрона на пункт боевого управления, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. В результате – район восстановления боеспособности ВСУ был полностью уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области

    Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
    @ Теплое Будущее/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».

    Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

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    31 марта 2024, 20:47 • Новости дня
    Железную дорогу в новых регионах России в Киеве сочли «серьезной проблемой»

    Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой» для Киева. Отметим, что Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

    Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.

    Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

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    31 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    МИД: Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка

    Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России, сообщили в ведомстве.

    Москва передала Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, он ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста.

    В ведомстве указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.

    Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Напомним, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта.

    Также Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам на военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и покушению на российского писателя Захара Прилепина.

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    29 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Орбан назвал идеальный исход для Украины

    Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

    Орбан назвал идеальный исход для Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с австрийским канцлером Вольфгангом Шюсселем.

    Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

    В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

    При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

    Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»

    Экс-морпех Хо: Ситуацию на Украине сможет изменить только настоящая армия НАТО

    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»
    @ Nicolas Messyasz/Pool/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тыс. человек не поможет ВСУ выиграть, ситуацию на поле боя могла бы изменить только настоящая армия НАТО, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Хо считает, что отправка 20 тыс. французских солдат плюс 40 тыс. солдат НАТО, не изменят ситуацию для Украины в лучшую сторону, этих сил недостаточно, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего военного, помочь ВСУ сможет только отправка настоящий армии альянса из пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом, по словам Хо, Россия может нанести контрудары в том числе и по целям НАТО.

    Ранее эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

    «РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

    «Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

    Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.

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    31 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК

    Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия РДК

    Буданов рассказал о выгоде использования террористов РДК
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что действия членов ячейки РДК (организация признана террористической и запрещена на территории России) выгодны Киеву.

    Как сказал Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) в эфире телеканала «Рада», сегодня Украине очень выгодны действия РДК, поскольку они отвлекают силы ВС России на фронте, но действовать они способны только в приграничных зонах и «не смогут с оружием дойти до Москвы», передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан, заявил, что ВС России нанесли удар по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Были уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России).

    До этого польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК.

    Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что спецслужбы России сделают все для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе украинских террористических подразделений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предателей России ждет наказание без срока давности.

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    30 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ

    Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за разрушительных ударов России

    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия парализовала ВСУ из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, переброска резервов оказалась невозможной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

    Стариков заявил, что ранее якобы украинская армия могла перебрасывать войска в нужном направлении, но после последних прилетов по энергоструктуре эта задача оказалась непосильной, потому что выведено из строя питание, которое идет на железнодорожный комплекс, передает РИА «Новости».

    По его словам. Россия готовит наступление с разных сторон, у русских подтянуты резервы везде, подрывая логистику Украины и уничтожая энергетику.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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