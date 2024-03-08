Российская авиация сбила МиГ-29 и пять ракет Storm Shadow

Tекст: Ольга Иванова

Кроме того, были сбиты американская ракета ЗРК Patriot, семь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 33 снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 796 беспилотников, говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что в течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотников, 482 ЗРК, 15,4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины РСЗО, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении.