Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.2 комментария
Российская авиация сбила МиГ-29 и пять ракет Storm Shadow
Российская авиация и силы ПВО за неделю сбили самолет МиГ-29 ВСУ и пять британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, были сбиты американская ракета ЗРК Patriot, семь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 33 снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 796 беспилотников, говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотников, 482 ЗРК, 15,4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины РСЗО, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении.