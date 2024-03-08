Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
У взлетавшего в Сан-Франциско Boeing 777-200 отвалилось колесо
Колесо от взлетавшего Boeing 777-200 упало на парковку у аэропорта Сан-Франциско и повредило несколько машин
Самолет американской авиакомпании United Airlines потерял колесо при вылете из аэропорта в Сан-Франциско и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе.
У самолета Boeing 777-200, который взлетал из аэропорта Сан-Франциско и должен был прилететь в японский город Осака, отвалилось колесо, которое упало на парковку и повредило несколько автомобилей, сообщает телеканал KTRE.
Отмечается, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анжелеса.
На борту лайнера было 235 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.