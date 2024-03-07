Сделку по продаже российского «Яндекса» одобрила правкомиссия

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что стороны продолжают работать над тем, чтобы все необходимые условия были выполнены. Кроме того, в компании сообщили, что цена продажи «Яндекса» составит 475 млрд рублей, она осталась без изменений, передает ТАСС.

Также отмечается, что закрытие сделки пройдет в два этапа. На первом этапе ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у нидерландской Yandex N.V. контролирующую долю – до 68% – в МКПАО «Яндекс». Ожидается, что первый этап завершится в ближайшие недели.

Ранее «Яндекс» сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией «Яндекса» станет МКАО «Яндекс», основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджментом российской компании.