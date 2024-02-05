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    5 февраля 2024, 18:45 • Экономика

    «Яндекс» стал российской компанией

    Эксперты объяснили важность сохранения «Яндекса» в российской юрисдикции

    «Яндекс» стал российской компанией
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Нидерландская Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки составит 475 млрд рублей, которая будет выплачена в два этапа. Основными владельцами «Яндекса» станут его менеджеры. Почему для России было принципиально важным сохранить этот актив в своей юрисдикции и к каким последствиям данная сделка приведет в будущем?

    Нидерландская Yandex N.V. объявила о достижении договоренности по продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки составит 475 млрд рублей. Параметры договоренностей учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку.

    Сделка по продаже пройдет в два этапа, сообщает РБК. На первом будет продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%) примерно за 230 млрд рублей и до 67,8 млн экономических акций Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях. Предполагается, что первый этап завершится в первой половине года.

    В результате сделки головной компанией вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». До 31 июля 2024 года нидерландская компания должна сменить название и прекратить использовать бренды российского бизнеса, сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

    Основными владельцами компании будут ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», их точный состав неизвестен. Другими пайщиками станут структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Доли не уточняются.

    Генеральным директором компании останется Артем Савиновский. «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Кроме того, «Яндекс» предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

    В компании отмечают, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

    Примечательно, что средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. составила порядка 10,2 млрд долларов (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за девять месяцев 2023 года, передает «Интерфакс».

    В Кремле приветствовали достижение сделки. «Конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры. Главным владельцем останется российский менеджмент компании», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты также отмечают, что

    сохранение «Яндекса» в российской юрисдикции позитивно скажется как на самой компании, так и на развитии отечественного IT-сектора.

    «Яндекс» – одна из старейших российских компаний, известная на весь мир своими разработками, проектами, традициями. Процесс реструктуризации был непростым, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению», – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

    Особенностью сделки он называет сохранение управленческой команды «Яндекса». «Отмечу, что компанией будет управлять ее менеджмент. С этой целью создан «Фонд менеджеров». Это очень важное и верное решение для компании. Российский «Яндекс» останется частной, независимой, публичной компанией», – подчеркнул собеседник.

    Также удалось учесть интересы инвесторов, добавил Плуготаренко. «Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс». Она сохранит все активы группы, которые приносят 95% выручки. Учитывая, какой рост бизнеса «Яндекс» показывает последнее время, уверен, что привлекательность компании на Московской бирже сохранится. Тем более что компания всегда была прозрачна перед инвесторами и учитывала их интересы», – заметил эксперт.

    Кроме того, российский «Яндекс» сохранит все технологии, инновации, сервисы для граждан и бизнеса, продолжил собеседник. «Будут развиваться ИИ, поисковые, городские, развлекательные сервисы. Я убежден, «Яндекс» сможет успешно расти в России и конкурировать с зарубежными платформами и технологиями. Скоро мы увидим новые успехи компании», – заявил Плуготаренко.

    «Сделка свидетельствует о завершении долгого периода неопределенности в истории «Яндекса». Теперь стало понятно, что компанией продолжат руководить ее старые менеджеры, ставшие совладельцами бизнеса. Это люди, которые хорошо известны в профессиональном сообществе, в том числе на международном уровне», – добавляет Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «В результате сделки «Яндекс» остался независимой компанией. В дальнейшем данный статус позволит ей продолжать свою деятельность за рубежом. Кроме того, в ее руководстве нет людей, на которых были бы наложены санкции. Это также положительно повлияет на проекты корпорации за пределами России», – отмечает собеседник.

    «Сохранение «Яндекса» в российской юрисдикции поможет как самой компании, так и нашим гражданам. Предприятие является одной из самых динамично развивающихся IT-корпораций в мире. Там разрабатываются технологии, которые будут определять образ будущего. В частности, ведутся исследования в области беспилотного транспорта, а также искусственного интеллекта и нейросетей», – подчеркивает он.

    «Дальнейшая работа «Яндекса» в России позитивно скажется и на развитии IT-отрасли в стране. Организации необходимо обучить множество специалистов, которые останутся у нас в стране и в дальнейшем станут ее технологической элитой. Это позволит нам уверенно находиться в топе государств с развитой информационной отраслью», – резюмировал Кирьянов.

    «Мы имеем дело с одной из важнейших российских компаний в IT-секторе.

    «Яндекс» владеет сервисами такси и доставки, поисковиком, онлайн-магазинами. Кроме того, корпорация является крупным налогоплательщиком, поэтому ее сохранение было важно для отечественной экономики», – сказал Герман Клименко, основатель компаний Liveinternet и MediaMetrics, бывший советник президента России по вопросам развития интернета.

    «Из-за санкций и расхождений внутри команды необходимо было разделить Yandex N.V. и «Яндекс». Но чем крупнее компания, тем сложнее проходит разъединение. Поэтому данный процесс занял очень длительное время. Вероятно, это одна из сложнейших юридических сделок в России», – отмечает он.

    «Для того чтобы сделка состоялась, было необходимо согласовать множество деталей. Во-первых, разделить активы и разработки между ее участниками, так как Yandex N.V. наверняка хотела получить свою долю. Кроме того, для достижения договоренности надо было определить стоимость компании, сроки и суммы выплат, а также итоговую форму владения корпорацией», – подчеркивает собеседник.

    «Для самого «Яндекса» сохранение в российской юрисдикции важно по нескольким причинам.

    Во-первых, это облегчает работу с большими данными, так как она предполагает тесное сотрудничество с государством. Кроме того, завершение процесса разъединения привлечет внимание инвесторов», – акцентирует эксперт.

    «Также важно понимать, что для IT-компании очень важны ее сотрудники. «Яндекс» – это в первую очередь не железо, а мозги. Именно сотрудники во многом определяют принадлежность компании к нашей стране. Поэтому очень важно привлекать россиян на работу в этом секторе, а рост корпорации вполне может обеспечить занятость населения в будущем», – резюмировал Клименко.

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