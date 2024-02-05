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Эксперт: «Яндекс» останется независимой российской компанией
IT-специалист Плутогаренко: «Яндекс» останется независимой российской компанией
Процесс реструктуризации «Яндекса» был непростым, но сторонам удалось сохранить управленческую команду, а также учесть интересы акционеров и инвесторов. Российская компания останется независимой и публичной, а также сможет составить неплохую конкуренцию зарубежным платформам. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Ранее Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса».
«Яндекс» – одна из старейших российских компаний, известная на весь мир своими разработками, проектами, традициями. Процесс реструктуризации был непростым, но в итоге сторонам удалось прийти к соглашению», – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».
Особенностью сделки он называет сохранение управленческой команды «Яндекса». «Я напомню, что компанией будет управлять менеджмент. С этой целью создан «Фонд менеджеров». Это очень важное и верное решение для компании. Российский «Яндекс» останется частной, независимой, публичной компанией», – подчеркнул собеседник.
Также удалось учесть интересы инвесторов, добавил Плуготаренко. «Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс». Она сохранит все активы группы, которые приносят 95% выручки. Учитывая, какой рост бизнеса «Яндекс» показывает последнее время, уверен, что привлекательность компании на Московской бирже сохранится. Тем более, что компания всегда было прозрачна перед инвесторами и учитывала их интересы», – заметил эксперт.
Кроме того, российский «Яндекс» сохранит все технологии, инновации, сервисы для граждан и бизнеса, продолжил собеседник. «Будут развиваться ИИ, поисковые, городские, развлекательные сервисы. Я убежден, «Яндекс» сможет успешно расти в России и конкурировать с зарубежными платформами и технологиями. Скоро мы увидим новые успехи компании», – заключил Плуготаренко.
В понедельник нидерландская Yandex N.V. объявила о достижении договоренности о продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Сумма сделки составит 475 млрд рублей. Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка 10,2 млрд долларов (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за девять месяцев 2023 года, передает «Интерфакс».
Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V. Сделка, подлежащая одобрению акционеров Yandex N.V. и регуляторов, пройдет в два этапа. На первом этапе, который намечен на первую половину 2024 года, нидерландская Yandex N. V. продаст контрольный пакет в российском бизнесе в размере 68%. Второй этап ожидается спустя семь недель.
В результате сделки головной компанией вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». До 31 июля 2024 года нидерландская компания должна сменить название и прекратить использовать бренды российского бизнеса.
Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» и четырьмя пайщиками, сообщили в компании. Кто конкретно из менеджеров войдет в состав акционеров, пока неизвестно. Другие пайщики – структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. Доли пайщиков не приводятся.
На посту гендиректора «Яндекса» останется Артем Савиновский. Компания также сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.
«Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления», – отметили в компании.
В Кремле приветствовали достижение сделки по реструктуризации «Яндекса». «Конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры. Главным владельцем останется российский менеджмент компании», – сказал Дмитрий Песков журналистам. Он отметил при этом, что коммерческие сделки, такие как разделение активов «Яндекса», не требуют согласования с администрацией главы государства.