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Мишустин назвал приоритеты развития в сфере IT
Глава кабмина Мишустин назвал приоритеты развития в сфере IT
Приоритетами развития в сфере IT в России являются запуск крупных проектов технологического суверенитета, подготовка инженеров и внедрение цифровых технологий, заявил на форуме Digital Almaty 2024 премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, основной упор идет на три момента: запуск крупных проектов технологического суверенитета – мегапроектов, усиление подготовки инженерных команд и внедрение цифровых технологий, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что реализация мегапроектов позволит нарастить выпуск приоритетной продукции по ряду направлений – от станкостроения и изготовления авиационной техники до радиоэлектронной промышленности и фармацевтики.
При этом для обеспечения ИТ-отрасли отечественным индустриальным и общесистемным софтом были скоординированы усилия заказчиков, разработчиков и органов власти в рамках специальных центров компетенций.
Также премьер сообщил о том, что для повышения качества обучения специалистов в стране развивается сеть кампусов мирового уровня, которых в данный момент 17.
«Всего по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году должно стать двадцать пять. В них будут комфортные условия и широкие возможности для получения профессии и ведения исследований. На таких площадках можно готовить и технологические команды стран Евразийского экономического союза», – заметил Мишустин.
Глава кабмина сообщил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях.
Кроме того, Мишустин пояснил, что уровень использования ИИ в экономике и госуправлении в России за два года вырос в полтора раза.
Ранее премьер рассказал, что две российские компании – «Сбер» и «Яндекс» – смогли создать продукты, возможности которых фактически равны западной нейросети ChatGPT.