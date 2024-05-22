Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?3 комментария
Конгрессмены США требуют увеличить число обучающихся на F-16 украинских пилотов
Конгрессмены США требуют увеличить число украинских пилотов, обучающихся управлению F-16
Группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом увеличить количество украинских пилотов, проходящих обучение на истребителях F-16.
«Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете перед другими иностранными государствами», – говорится в письме законодателей, передает РИА «Новости».
По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно». Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.
Ранее в СМИ появилась информация, что выпуск первой группы украинских пилотов, проходящих переобучение на американские истребители F-16, запланирован на май.
Напомним, США разрешили своим союзникам передать Украине истребители F-16 и участвуют в подготовке украинских специалистов для их пилотирования и обслуживания. В апреле сообщалось, что обучение на базе ВВС США в Аризоне проходят 12 украинских летчиков. Первыми о намерении поставить Киеву F-16 заявили Нидерланды и Дания.