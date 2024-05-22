Байден сравнил Трампа с Гитлером из-за упоминания «объединенного Рейха»

Байден отметил, что в ролике предвыборной кампании Трампа упоминается «объединенный Рейх», что, по мнению американского лидера, свидетельствует о «неадекватности» Трампа, передает ТАСС.

Она также напомнил, что Трамп ранее заявлял о некоторых «хороших вещах», сделанных Гитлером



«Трамп говорит, что если он снова проиграет в ноябре, то будет кровавая баня», - заявил Байден, добавив, что Трамп «не для того, чтобы возглавить Америку,.. а чтобы отомстить».

По словам Байдена, иностранные лидеры делятся с ним мнением, что Трамп не сможет победить на ноябрьских выборах. Они считают, что «демократия находится под угрозой».

20 мая на странице Трампа в его социальной сети Truth Social был размещен видеоролик, в котором приводятся гипотетические сценарии развития ситуации в случае победы республиканца на предстоящих в ноябре президентских выборах.

В ролике мелькает выдуманный заголовок газеты, который гласит, что «мощь была значительно увеличена за счет создания объединенного Рейха». Видеоролик был впоследствии удален, представители предвыборной кампании Трампа утверждают, что не являются его авторами.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов от республиканцев для выдвижения кандидатом на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, также заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом.