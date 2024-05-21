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Эксперт назвал новые точки экономического роста Калмыкии
Политолог Сетов: В Калмыкии есть потенциал для еще большего экономического развития
При Бату Хасикове Калмыкия продемонстрировала ряд очевидных достижений, в республике есть стратегия развития до 2030 года. Это одна из причин, почему Владимир Путин поддержал выдвижение главы Калмыкии на новый срок, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Республика может извлечь еще большую выгоду благодаря своему транспортно-географическому положению. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с Хасиковым.
«На сегодняшней встрече состоялась объективная оценка социально-экономической ситуации в Калмыкии. Был продемонстрирован ряд очевидных достижений. Это стало одной из причин, почему президент Владимир Путин поддержал выдвижение главы Калмыкии Бату Хасикова на новый срок», – считает Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».
По его мнению, среди главных достижений Хасикова стала республиканская стратегия развития до 2030 года. «На встрече с президентом Хасиков представил ряд объективных количественных показателей, в том числе по рабочим местам и развитию малого и среднего бизнеса», – пояснил спикер.
Так, за пять лет валовой региональный продукт Калмыкии увеличился на 38%, объем промышленности – в три раза. Оборот розничной торговли вырос на 11 млрд рублей, до 33 млрд. Уровень бедности в регионе сократился с 23,5% до 18%. Республика вошла в десятку регионов России по приросту туристического потока. В 2025 году в республике пройдет III Международный буддийский форум.
«У Калмыкии есть потенциал для еще большего экономического развития. Во время встречи президент рекомендовал обратить внимание на дальнейшее расселение аварийного жилья, строительство социальных объектов с уклоном на здравоохранение. Все это относится к социально-экономическому контуру. За действующего главы Калмыкии свидетельствует и то, что он выпускник «Школы губернаторов»», – отметил Сетов.
Кроме того, республика должна извлечь выгоду благодаря своему транспортно-географическому положению между Кавказом и Востоком, стать территорией для транспортных коридоров Азии и Европы. «У Калмыкии есть потенциал для встраивания в большие инфраструктурные транспортные проекты, часть которых уже реализуется. Это еще одна точка роста для республики. Логистические проекты всегда позитивно влияют на экономику в части притока инвестиций и создания новых рабочих мест», – пояснил эксперт.
Сетов отметил усилия Хасикова по борьбе с опустыниванием и считает, что решение этой серьезной экологической проблемы будет найдено. «Это вопрос болезненный и не может решаться так быстро, как того хотели бы жители. Это долгая и последовательная работа. Наличие проекта, который позволил бы подступиться к ее решению, в любом случае можно оценивать только положительно», – добавил политолог.
Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым. «Что касается в целом ситуации, смотрите, у вас и ВРП подрастает, и сельхозпроизводство восстановилось, начало расти тоже, и промышленное производство начало расти. В целом тенденция хорошая», – заявил Путин. Президент отметил также, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло в 2,3 раза.
Глава государства напомнил об опустынивании – серьезной экологической проблеме, подчеркнув, «что одна республика не справится с этим». Хасиков назвал Калмыкию «эпицентром опустынивания». По его словам, совместно с федеральным институтом была разработана программа, а те практики, которые будут наработаны в Калмыкии затем будут распространены во все другие регионы, где есть эта проблема.
В конце встречи президент напомнил о предстоящих осенью выборах главы Калмыкии. «У вас очередные выборы – в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю», – сказал глава государства.
Хасиков возглавляет республику с 2019 года. В сентябре в 20 регионах России, включая Калмыкию, пройдут выборы глав субъектов.