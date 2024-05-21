Эксперт назвал новые точки экономического роста Калмыкии

Политолог Сетов: В Калмыкии есть потенциал для еще большего экономического развития

Tекст: Андрей Резчиков

«На сегодняшней встрече состоялась объективная оценка социально-экономической ситуации в Калмыкии. Был продемонстрирован ряд очевидных достижений. Это стало одной из причин, почему президент Владимир Путин поддержал выдвижение главы Калмыкии Бату Хасикова на новый срок», – считает Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».

По его мнению, среди главных достижений Хасикова стала республиканская стратегия развития до 2030 года. «На встрече с президентом Хасиков представил ряд объективных количественных показателей, в том числе по рабочим местам и развитию малого и среднего бизнеса», – пояснил спикер.

Так, за пять лет валовой региональный продукт Калмыкии увеличился на 38%, объем промышленности – в три раза. Оборот розничной торговли вырос на 11 млрд рублей, до 33 млрд. Уровень бедности в регионе сократился с 23,5% до 18%. Республика вошла в десятку регионов России по приросту туристического потока. В 2025 году в республике пройдет III Международный буддийский форум.

«У Калмыкии есть потенциал для еще большего экономического развития. Во время встречи президент рекомендовал обратить внимание на дальнейшее расселение аварийного жилья, строительство социальных объектов с уклоном на здравоохранение. Все это относится к социально-экономическому контуру. За действующего главы Калмыкии свидетельствует и то, что он выпускник «Школы губернаторов»», – отметил Сетов.

Кроме того, республика должна извлечь выгоду благодаря своему транспортно-географическому положению между Кавказом и Востоком, стать территорией для транспортных коридоров Азии и Европы. «У Калмыкии есть потенциал для встраивания в большие инфраструктурные транспортные проекты, часть которых уже реализуется. Это еще одна точка роста для республики. Логистические проекты всегда позитивно влияют на экономику в части притока инвестиций и создания новых рабочих мест», – пояснил эксперт.

Сетов отметил усилия Хасикова по борьбе с опустыниванием и считает, что решение этой серьезной экологической проблемы будет найдено. «Это вопрос болезненный и не может решаться так быстро, как того хотели бы жители. Это долгая и последовательная работа. Наличие проекта, который позволил бы подступиться к ее решению, в любом случае можно оценивать только положительно», – добавил политолог.



Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым. «Что касается в целом ситуации, смотрите, у вас и ВРП подрастает, и сельхозпроизводство восстановилось, начало расти тоже, и промышленное производство начало расти. В целом тенденция хорошая», – заявил Путин. Президент отметил также, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло в 2,3 раза.

Глава государства напомнил об опустынивании – серьезной экологической проблеме, подчеркнув, «что одна республика не справится с этим». Хасиков назвал Калмыкию «эпицентром опустынивания». По его словам, совместно с федеральным институтом была разработана программа, а те практики, которые будут наработаны в Калмыкии затем будут распространены во все другие регионы, где есть эта проблема.

В конце встречи президент напомнил о предстоящих осенью выборах главы Калмыкии. «У вас очередные выборы – в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю», – сказал глава государства.



Хасиков возглавляет республику с 2019 года. В сентябре в 20 регионах России, включая Калмыкию, пройдут выборы глав субъектов.